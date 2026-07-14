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За 3 млн грн обіцяла продати держмайно у 166 разів дешевше — у Дніпрі затримали арбітражну керуючу

15:45, 14 липня 2026
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Йдеться про об’єкт площею 900 кв. м, який мали реалізувати через аукціон.
За 3 млн грн обіцяла продати держмайно у 166 разів дешевше — у Дніпрі затримали арбітражну керуючу
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У Дніпрі викрили арбітражну керуючу, яка очолювала ліквідаційну комісію державного наукового підприємства. За даними слідства, за 3 млн грн неправомірної вигоди вона обіцяла забезпечити продаж нерухомості підприємства ринковою вартістю 15 млн грн лише за 90 тис. грн.

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Як повідомляють в Офісі Генерального прокурора, йдеться про об’єкт нерухомості площею 900 кв. м, який мав бути реалізований через аукціон. За інформацією слідства, до підозрюваної звернувся потенційний покупець, який планував придбати майно у законний спосіб. Натомість вона запропонувала за винагороду організувати його продаж за ціною, що у 166 разів нижча за ринкову.

Для реалізації схеми арбітражна керуюча пообіцяла оформити чоловіка орендарем об’єкта заднім числом — нібито з 2018 року, а також долучити підроблені документи про проведення невід’ємних поліпшень нерухомості. Це мало забезпечити йому переважне право на придбання майна під час аукціону.

9 липня жінку затримали у порядку ст. 208 КПК України під час одержання першого траншу неправомірної вигоди у розмірі 600 тис. грн, які були перераховані на банківський рахунок.

За процесуального керівництва Західної окружної прокуратури міста Дніпра арбітражній керуючій повідомили про підозру за ч. 4 ст. 368-4 Кримінального кодексу України. За клопотанням прокурора суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 5 млн грн.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», правоохоронці викрили у трьох областях України схему розкрадання понад 5,6 млн грн бюджетних коштів під час закупівель медичного обладнання для лікарень, до якої були причетні посадовці медзакладів, підприємці та представник компанії-постачальника.

Встановлено, що до оборудки були причетні службові особи медичних закладів Вінницької, Житомирської та Сумської областей. Вони діяли у змові з представниками компанії-імпортера медобладнання.

За даними слідства, схема передбачала використання мережі підконтрольних фізичних осіб-підприємців. Постачальник продавав обладнання ФОПам за ринковою ціною, після чого під час проведення публічних закупівель його вартість штучно завищувалася. У результаті лікарні купували техніку за значно вищими цінами, а різниця виводилася через посередників.

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Дніпро генеральна прокуратура офіс генерального прокурора

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