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У Києві чоловік обіцяв «бронювання» від мобілізації за 7 тисяч доларів — його затримали

14:33, 14 липня 2026
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Підозрюваний під час декількох зустрічей переконував, що завдяки його допомозі знайомий може уникнути мобілізації.
У Києві чоловік обіцяв «бронювання» від мобілізації за 7 тисяч доларів — його затримали
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У Києві правоохоронці повідомили про підозру 47-річному жителю Київської області, який, за версією слідства, обіцяв знайомому допомогти уникнути мобілізації шляхом працевлаштування на підприємство оборонно-промислового комплексу з можливістю отримання бронювання.

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За даними Подільської окружної прокуратури міста Києва, чоловік під час кількох зустрічей переконував безробітного киянина, що завдяки його допомозі той зможе уникнути мобілізації. При цьому підозрюваний не розкривав, на яке саме підприємство планує працевлаштувати чоловіка, зазначаючи, що про це стане відомо пізніше.

Свої послуги він оцінив у 7 тисяч доларів США. Правоохоронці затримали чоловіка під час отримання грошей.

Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України — зловживання впливом. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від двох тисяч до п'яти тисяч п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк від двох до п'яти років.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», у Харкові викрили двох співробітників Управління поліції охорони в Харківській області та їхнього знайомого, які, за версією слідства, організували схему фіктивного працевлаштування військовозобов’язаного для отримання відстрочки від мобілізації.

Один із правоохоронців у лютому 2026 року дізнався, що товариша його знайомої зняли з розшуку в застосунку «Резерв+». Поліцейський пояснив чоловіку, що це не гарантує уникнення подальшого призову, та запропонував «вирішити питання». До схеми він залучив свого колегу — поліцейського-водія — та цивільного спільника.

За даними слідства, чоловіку запропонували фіктивне працевлаштування на підприємство критичної інфраструктури. При цьому йому пообіцяли, що фактично працювати не потрібно буде, але він отримає відстрочку від мобілізації. За такі послуги фігуранти просили 4 500 доларів США.

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прокуратура Київ війна воєнний стан мобілізація бронювання

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