На Одещині суд виніс вирок чоловіку, який розстріляв поліцейського після втечі від патрульних

Чоловік відкрив стрілянину після того, як проігнорував вимогу патрульних зупинитися і впав з мопеду під час втечі.

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В Одеській області суд призначив довічне позбавлення волі 46-річному чоловіку, якого визнали винним у вбивстві поліцейського, замаху на вбивство двох осіб та незаконному поводженні зі зброєю.

Як повідомили в Офісі Генерального прокурора, суд підтримав позицію сторони обвинувачення та призначив йому покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

Під час судового розгляду обвинувачений визнав свою провину лише у незаконному поводженні зі зброєю. Водночас прокурори довели його причетність до нападу на правоохоронців і вбивства одного з них.

Доказами у справі стали показання потерпілих, висновки експертиз та результати слідчого експерименту, які підтвердили, що постріли були здійснені навмисно.

За даними слідства, ще у 2014 році чоловік придбав в Ізмаїлі травматичний револьвер калібру 9 мм, який згодом переробив у вогнепальну зброю. Крім того, він самостійно виготовив 13 патронів та зберігав зброю і боєприпаси за місцем проживання.

У серпні 2025 року, рухаючись мопедом польовою дорогою в одному із сіл Ізмаїльського району без мотошолома, чоловік проігнорував вимогу патрульних зупинитися. Під час спроби втечі він упав.

Коли правоохоронці наблизилися до нього, чоловік дістав револьвер і почав стріляти у службовий автомобіль. Після цього він обійшов транспортний засіб і здійснив постріл у одного з поліцейських.

У відповідь правоохоронець застосував табельну зброю та поранив нападника. Після цього іншому поліцейському вдалося його затримати.

Пораненого правоохоронця госпіталізували, однак врятувати його життя медикам не вдалося.

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