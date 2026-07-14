Комітет Ради схвалив законопроєкти про продовження воєнного стану та загальної мобілізації

Воєнний стан та загальну мобілізацію продовжать на 90 днів — з 2 серпня до 31 жовтня.

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Як раніше писала «Судово-юридична газета», Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкти про продовження строку дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації в Україні. Документи передбачають продовження відповідних строків ще на 90 діб — із серпня 2026 року.

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки схвалив проєкти законів №15402 та №15401 про продовження воєнного стану та загальної мобілізації.

13-ть членів комітету віддали свої голоси «За».

Варто зазначити, що це вже 20-ий раз коли чинне скликання за ці питання голосує

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