Воєнний стан та мобілізацію буде подовжено на 90 днів з 2 серпня: законопроєкти у ВРУ

Президент вніс до Верховної Ради два законопроєкти.

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Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкти про продовження строку дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації в Україні. Документи передбачають продовження відповідних строків ще на 90 діб — із серпня 2026 року.

Президент вніс до Верховної Ради два законопроєкти:

Проєкт закону про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку проведення загальної мобілізації»

Проєкт Закону про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні»

Законопроєктом 15402 передбачається затвердження указу, яким строк проведення загальної мобілізації продовжується з 2 серпня 2026 року на 90 діб.

У свою чергу ініціатива 15401 пропонує продовжити з 5:30 2 серпня 2026 року на 90 діб строк дії воєнного стану в Україні.

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