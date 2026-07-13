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Воєнний стан та мобілізацію буде подовжено на 90 днів з 2 серпня: законопроєкти у ВРУ

14:38, 13 липня 2026
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Президент вніс до Верховної Ради два законопроєкти.
Воєнний стан та мобілізацію буде подовжено на 90 днів з 2 серпня: законопроєкти у ВРУ
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Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкти про продовження строку дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації в Україні. Документи передбачають продовження відповідних строків ще на 90 діб — із серпня 2026 року.

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Президент вніс до Верховної Ради два законопроєкти:

  • Проєкт закону про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку проведення загальної мобілізації»
  • Проєкт Закону про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні»

Законопроєктом 15402 передбачається затвердження указу, яким строк проведення загальної мобілізації продовжується з 2 серпня 2026 року на 90 діб.

У свою чергу ініціатива 15401 пропонує продовжити з 5:30 2 серпня 2026 року на 90 діб строк дії воєнного стану в Україні.

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Верховна Рада України законопроект воєнний стан Володимир Зеленський мобілізація

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