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Военное состояние и мобилизация будут продлены на 90 дней со 2 августа: законопроекты в ВРУ

14:38, 13 июля 2026
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Президент внес в Верховную Раду два законопроекта.
Военное состояние и мобилизация будут продлены на 90 дней со 2 августа: законопроекты в ВРУ
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Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроекты о продлении срока действия военного положения и проведении общей мобилизации в Украине. Документы предусматривают продление соответствующих сроков еще на 90 суток с августа 2026 года.

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Президент внес в Верховную Раду два законопроекта:

  • Проект закона об утверждении Указа Президента Украины «О продлении срока проведения общей мобилизации»
  • Проект Закона об утверждении Указа Президента Украины «О продлении срока действия военного положения в Украине»

Законопроектом 15402 предусматривается утверждение указа, которым срок проведения общей мобилизации продлевается с 2 августа 2026 года на 90 суток.

В свою очередь инициатива 15401 предлагает продлить с 5:30 2 августа 2026 года на 90 суток срок действия военного положения в Украине.

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Верховная Рада Украины законопроект военное положение Владимир Зеленский мобилизация

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