Военное состояние и мобилизация будут продлены на 90 дней со 2 августа: законопроекты в ВРУ

Президент внес в Верховную Раду два законопроекта.

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Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроекты о продлении срока действия военного положения и проведении общей мобилизации в Украине. Документы предусматривают продление соответствующих сроков еще на 90 суток с августа 2026 года.

Президент внес в Верховную Раду два законопроекта:

Проект закона об утверждении Указа Президента Украины «О продлении срока проведения общей мобилизации»

Проект Закона об утверждении Указа Президента Украины «О продлении срока действия военного положения в Украине»

Законопроектом 15402 предусматривается утверждение указа, которым срок проведения общей мобилизации продлевается с 2 августа 2026 года на 90 суток.

В свою очередь инициатива 15401 предлагает продлить с 5:30 2 августа 2026 года на 90 суток срок действия военного положения в Украине.

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