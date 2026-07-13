Кандидаты в ВСП от прокуроров должны подать документы до 27 июля

ВСП принимает документы от кандидатов на должности членов Совета по квоте прокуроров.

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Высший совет правосудия принимает документы от кандидатов для избрания членов ВСП всеукраинской конференцией прокуроров.

Совет прокуроров Украины 2 июня принял решение о проведении очередной всеукраинской конференции прокуроров, которая состоится 27–28 августа.

В повестку дня конференции вынесен вопрос об избрании двух членов Высшего совета правосудия по квоте всеукраинской конференции прокуроров.

Прием документов от кандидатов осуществляет секретариат Высшего совета правосудия.

Подать документы можно:

в электронной форме — до 24:00 27 июля на официальный электронный адрес ВСП: [email protected];

лично — до 17:00 27 июля по адресу: Киев, ул. Студенческая, 12-а.

В ВСП призвали кандидатов указывать контактный номер телефона и электронный адрес для дальнейшей связи.

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