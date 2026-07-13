Кандидати до ВРП від прокурорів мають подати документи до 27 липня

ВРП приймає документи від кандидатів на посади членів Ради за квотою прокурорів.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вища рада правосуддя приймає документи від кандидатів для обрання членів ВРП всеукраїнською конференцією прокурорів.

Рада прокурорів України 2 червня ухвалила рішення про проведення чергової всеукраїнської конференції прокурорів, яка відбудеться 27–28 серпня.

На порядок денний конференції винесено питання про обрання двох членів Вищої ради правосуддя за квотою всеукраїнської конференції прокурорів.

Прийом документів від кандидатів здійснює секретаріат Вищої ради правосуддя.

Подати документи можна:

в електронній формі — до 24:00 27 липня на офіційну електронну адресу ВРП: [email protected];

особисто — до 17:00 27 липня за адресою: Київ, вул. Студентська, 12-а.

У ВРП закликали кандидатів зазначати контактний номер телефону та електронну адресу для подальшого зв’язку.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.