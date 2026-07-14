Комитет Рады одобрил законопроекты о продлении военного положения и всеобщей мобилизации
Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продлении срока действия военного положения и проведении всеобщей мобилизации в Украине. Документы предусматривают продление соответствующих сроков еще на 90 суток — с августа 2026 года.
Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности одобрил проекты законов №15402 и №15401 о продлении военного положения и всеобщей мобилизации.
13 членов комитета отдали свои голоса «За».
Стоит отметить, что это уже 20-й раз, когда действующий созыв парламента голосует по этим вопросам.
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