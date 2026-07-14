У Раді зареєстрували постанову про звільнення Юлії Свириденко з посади прем’єр-міністра
12:13, 14 липня 2026
Відповідне рішення підтримав Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади.
Фото: Bloomberg/Bloomberg via Getty Images
У Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про звільнення Юлії Свириденко з посади прем’єр-міністра України.
Відповідне рішення підтримав Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади під час засідання.
Комітет розглянув заяву Свириденко про відставку та рекомендував парламенту ухвалити постанову про її звільнення.
Документ планують розглянути на засіданні Верховної Ради вже сьогодні – 14 липня.
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