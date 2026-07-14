У Раді зареєстрували постанову про звільнення Юлії Свириденко з посади прем’єр-міністра

Відповідне рішення підтримав Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади.

Фото: Bloomberg/Bloomberg via Getty Images

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про звільнення Юлії Свириденко з посади прем’єр-міністра України.

Відповідне рішення підтримав Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади під час засідання.

Комітет розглянув заяву Свириденко про відставку та рекомендував парламенту ухвалити постанову про її звільнення.

Документ планують розглянути на засіданні Верховної Ради вже сьогодні – 14 липня.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.