Страхування від воєнних ризиків: Кабмін обмежив строки подання заяв та встановив ліміт у 3 млн грн

Уряд виключив зареєстрований автотранспорт та спецтехніку з програми урядових компенсацій.

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Уряд уточнив перелік майна, оновив процедуру подання заяв, вимоги до документів і правила компенсації страхових премій.

Кабінет Міністрів України постановою №887 вніс зміни до Порядку надання часткової компенсації вартості майна суб'єктів господарювання, знищеного або пошкодженого внаслідок збройної агресії Росії. Також уряд оновив механізм компенсації страхових премій за договорами страхування від воєнних ризиків.

Яке майно тепер враховуватимуть у програмі компенсації

Уряд уточнив, що компенсація поширюється на майно суб’єктів господарювання, визначене окремими категоріями Порядку. Зокрема, окремо врегульовано питання компенсації за:

будівлі та споруди (виробничі, адміністративні, складські тощо);

окремі приміщення у складі будівель — офіси, цехи;

виробниче обладнання;

інженерні мережі та комунікації.

Водночас у документі уточнили поняття «машини». До них не відноситимуть транспортні засоби, які підлягають державній реєстрації, зокрема автомобілі, автобуси, причепи, напівпричепи, мопеди, а також трактори, сільськогосподарську, дорожньо-будівельну та іншу техніку, що підлягає відомчій реєстрації.

Також уряд окремо визначив поняття застрахованого майна. Це майно, яке належить суб’єкту господарювання на праві власності.

Оновлено перелік документів та правила компенсації

Уряд також виклав у новій редакції перелік документів, на підставі яких Експортно-кредитне агентство ухвалюватиме рішення про виплату компенсації.

Для ухвалення рішення про виплату компенсації заявник має подати такі документи:

заяву про компенсацію;

документи, що підтверджують право власності на майно;

довідку про відсутність податкової заборгованості або витяг з інформаційної системи ДПС про стан розрахунків із бюджетом;

фото пошкодженого або знищеного майна (за наявності);

акт комісійного або технічного обстеження та звіт про технічний стан — у разі пошкодження чи знищення будівель, споруд або окремих приміщень;

документи, що підтверджують факт пошкодження або знищення майна (акти ДСНС, довідки Національної поліції або витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань);

для виробничого обладнання та інженерних мереж — документи, передбачені пунктом 19-1 Порядку;

звіт про оцінку майна, акт оцінки або висновок судового експерта із визначенням розміру прямого (реального) збитку;

документи, що підтверджують повноваження особи, яка підписала заяву (за потреби);

копії паспорта та реєстраційного номера облікової картки платника податків підписанта заяви.

Водночас Агентство отримало право самостійно отримувати частину необхідних документів та інформації з Реєстру пошкодженого та знищеного майна. Це стосується документів щодо права власності, фото майна, підтвердження пошкодження, а також інших відомостей, необхідних для ухвалення рішення.

Рішення про виплату компенсації або відмову у її наданні суб’єкт господарювання зможе оскаржити в суді.

Водночас відповідальність за достовірність інформації та документів, поданих у межах програми, покладається на самого заявника. Крім того, максимальний розмір компенсації страхової премії для одного суб'єкта господарювання становитиме 3 млн грн протягом календарного року.

Компенсація не може перевищувати суму ймовірного збитку, яку підприємство зазначило у заяві про участь у програмі або заяві про включення додаткового майна. Якщо бізнес уже отримав відшкодування збитків від третіх осіб, зокрема страхову виплату, сума компенсації буде зменшена на розмір такого відшкодування.

Підприємство повинне повідомити Агентству про отримання інших виплат протягом трьох календарних днів.

Якщо після отримання компенсації від держави та інших виплат загальна сума перевищить розмір реального збитку, підприємство повинне повернути надлишок коштів. Це необхідно зробити протягом 15 календарних днів з моменту отримання відшкодування від третіх осіб.

Також змінено строки подання документів: якщо раніше вони обчислювалися від дати укладення договору або сплати страхового платежу, то тепер заяву потрібно подати протягом 30 календарних днів після закінчення строку дії договору страхування.

Зокрема, Агентство може відмовити у включенні суб’єкта господарювання до програми компенсації або повернути сплачений внесок, якщо майно розташоване на територіях підвищеного ризику, не належить підприємству на праві власності або не відповідає визначеним Порядком категоріям майна.

У разі такої відмови Агентство має повернути підприємцю сплачений внесок протягом 10 робочих днів із дня надсилання відповідного письмового повідомлення. Водночас рішення Агентства про виплату або відмову у виплаті компенсації суб’єкт господарювання може оскаржити в судовому порядку. За достовірність інформації, зазначеної у заявах та поданих документах, відповідальність несе сам підприємець.

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