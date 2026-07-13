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Пенсія 8400 грн і робота: коли виплату допомоги для ВПО можуть продовжити

22:00, 13 липня 2026
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Пенсіонерка працює та отримує 8400 грн пенсії: ПФУ відповів, чи продовжать їй виплату допомоги для ВПО.
Пенсія 8400 грн і робота: коли виплату допомоги для ВПО можуть продовжити
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Пенсійний фонд України роз’яснив, чи можуть внутрішньо переміщені особи автоматично отримати продовження виплати допомоги на проживання, якщо вони є пенсіонерами та одночасно працюють.

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До ПФУ звернулася жінка, яка має статус ВПО, є одинокою пенсіонеркою, отримує пенсію за віком у розмірі 8 400 грн та працює. Вона повідомила, що протягом шести місяців отримувала допомогу на проживання для внутрішньо переміщених осіб, і поцікавилася, чи буде її виплату продовжено автоматично.

У Пенсійному фонді пояснили, що виплата допомоги на проживання ВПО регулюється Порядком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2022 року №332.

Відповідно до пункту 13-1 цього Порядку, отримувачам пенсії, розмір якої не перевищує чотирьох прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність, виплата допомоги продовжується на наступний шестимісячний період автоматично — без необхідності повторного звернення.

У 2026 році цей граничний розмір становить 10 380 грн.

У ПФУ також наголосили, що працевлаштування пенсіонера та отримання ним заробітної плати не впливають на автоматичне продовження виплати допомоги.

Отже, оскільки розмір пенсії заявниці становить 8 400 грн і не перевищує встановленого ліміту у 10 380 грн, допомогу на проживання ВПО мають продовжити автоматично на наступні шість місяців.

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