Для вступників змінили процес перевірки військово-облікових даних

Автоматична перевірка запускатиметься після подання вступником першої заяви через електронний кабінет.

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Під час вступної кампанії у 2026 році запрацювала автоматична перевірка військово-облікових документів через взаємодію Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО) та Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів «Оберіг».

Міністерство освіти і науки України спільно з Міністерством оборони України запровадили новий механізм, який має спростити процедуру вступу. Після подання першої заяви через електронний кабінет система самостійно перевірятиме інформацію про вступника, без необхідності додаткового подання військово-облікових документів у більшості випадків. Нововведення має скоротити час опрацювання заяв, зменшити кількість ручних перевірок для закладів освіти та спростити роботу приймальних комісій.

Перевірка військово-облікових документів запускатиметься після подання вступником першої заяви через електронний кабінет. Система сформує запит до реєстру Міноборони та передасть результат перевірки до ЄДЕБО.

За потреби заклад освіти зможе повторно запустити перевірку вручну через функцію «Перевірити ВОД» у ЄДЕБО.

Автоматична перевірка здійснюватиметься під час виконання вимог до зарахування для:

громадян України чоловічої статі віком від 17 років;

громадянок України віком від 17 років, які вступають на основі НРК5, НРК6 або НРК7 та здобули освіту за медичними спеціальностями відповідно до визначених законодавством умов.

Перевірку вважають успішною, якщо система видає один із таких статусів:

«ВОД підтверджено»;

«особу виключено з військового обліку»;

«особу знято з обліку»;

«немає вимоги наявності ВОД» — особу ідентифіковано як таку, що не потребує військово-облікового документа.

Якщо система показує статус «В процесі перевірки» або «Помилка системи», вступнику рекомендують зачекати.

Якщо статус не змінюється протягом трьох діб, необхідно звернутися до служби підтримки електронних кабінетів за адресою [email protected]. У темі листа потрібно вказати «Перевірка ВОД» та додати сканкопію військово-облікового документа.

У випадку, якщо система повідомляє про відсутність РНОКПП, помилки у персональних даних або неможливість ідентифікувати особу, заклад освіти має перевірити правильність внесених до ЄДЕБО даних і повторно ініціювати перевірку.

Вступники з тимчасово окупованих територій, які мають підтверджені спеціальні умови вступу в ЄДЕБО, не повинні успішно проходити перевірку військово-облікового документа для зарахування.

Водночас переселення таких вступників має відбутися після 1 жовтня року, що передує вступу — тобто після 1 жовтня 2025 року.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Міністерство освіти і науки України оновило умови вступу до закладів вищої освіти на 2026 рік. Зміни спрямовані насамперед на підтримку вступників із прифронтових областей і тимчасово окупованих територій, а також стосуються дистанційного складання вступних випробувань, розподілу бюджетних місць і вступу до магістратури.