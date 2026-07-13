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Продаж алкоголю у селі: коли ФОП зобов'язаний застосовувати РРО або ПРРО

22:54, 13 липня 2026
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Податкова пояснила, чи потрібен РРО при продажу пива, сидру та вина у селі.
Продаж алкоголю у селі: коли ФОП зобов'язаний застосовувати РРО або ПРРО
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Податкова служба звернула увагу фізичних осіб – підприємців, які перебувають на спрощеній системі оподаткування (2–4 групи), на особливості застосування реєстраторів розрахункових операцій при продажу окремих алкогольних напоїв у сільській місцевості.

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У відомстві нагадали, що до підакцизних товарів належать, зокрема, спирт, алкогольні напої, пиво (крім квасу «живого» бродіння), а також сидр, пері без додавання спирту та вина, для яких законодавством встановлено ставки акцизного податку.

За загальним правилом фізичні особи – підприємці, які є платниками єдиного податку другої – четвертої груп, можуть під час роздрібної торгівлі на території сіл і селищ проводити розрахунки без застосування РРО або програмного РРО, використовуючи розрахункові книжки та книги обліку розрахункових операцій. Водночас така можливість не поширюється на реалізацію підакцизних товарів.

Отже, у разі продажу в селах чи селищах пива, сидру, пері без додавання спирту або столових вин підприємці – платники єдиного податку 2–4 груп зобов'язані проводити розрахункові операції із застосуванням РРО або програмного РРО на загальних підставах.

Право здійснювати такі розрахунки без касової техніки із використанням розрахункових книжок і книг обліку розрахункових операцій у такому випадку не застосовується.

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податкова РРО ДПС

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