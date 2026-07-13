На Полтавщині засудили 52-річного фотографа за розбещення дівчат

У Кременчуку засудили дитячого фотографа, громадянина РФ, який під виглядом професійної зйомки роками займався розбещенням та сексуальною експлуатацією дівчат.

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У Полтавській області перед судом представ 52-річний чоловік, який займався професійною зйомкою дітей. За інформацією органів прокуратури, його визнали винним у розпутних діях щодо дівчат віком від 13 до 15 років, а також у створенні дитячого порнографічного контенту.

Слідство встановило, що засуджений є громадянином РФ, який мав посвідку на постійне проживання в Україні. У Кременчуку він активно займався фото- та відеозйомкою, регулярно працював у закладах освіти та знімав дитячі свята, що давало йому постійний доступ до неповнолітніх.

Внаслідок злочинних дій фігуранта постраждали троє дівчат, причому двох із них він почав розбещувати значно раніше. Для виготовлення забороненого контенту чоловік належним чином обладнав власну квартиру та робочу фотостудію. Отримані порнографічні матеріали зловмисник частково розповсюджував через заборонену в Україні соціальну мережу «ВКонтакте».

У 2023 році у помешканні та на роботі росіянина провели обшуки, під час яких знайшли понад 40 відеофайлів з інтимним матеріалом за участі підліток. Того ж року його справу передали до суду.

"Під час судового розгляду обвинувачений та його співмешканка намагалися вплинути на одну з потерпілих", – додали в прокуратурі.

Тепер суд визнав чоловіка винним у злочинах, передбачених сімома статтями Кримінального кодексу в редакції, яка діяла на момент їх вчинення:

вербування людини, вчинене з метою експлуатації, з використанням обману та уразливого стану щодо неповнолітнього та малолітнього – частини 2, 3 статті 149 КК України (в редакції від 12.01.2006);

задоволення статевої пристрасті неприродним способом із погрозою застосування фізичного насильства та з використанням безпорадного стану – частина 3 статті 153 в редакції від 1.06.2010;

статеві зносини з людиною, яка не досягла статевої зрілості – частина 1 статті 155 в редакції від 25.09.2008;

вчинення розпусних дій щодо людини, яка не досягла шістнадцятирічного віку, та малолітніх осіб – частини 1, 2 статті 156 редакції від 25.09.2008;

умисне зберігання та розповсюдження дитячої порнографії – частина 4 статті 301 в редакції від 18.02.2021);

умисне зберігання дитячої порнографії без мети збуту чи розповсюдження – частина 1 статті 301-1;

утримання місць розпусти із залученням малолітніх – частина 4 статті 302.

За рішенням суду зловмисника засудили до 11 років ув'язнення. Крім того, йому на три роки заборонили публікувати будь-які фото- та відеоматеріали в мережі, а також позбавили права впродовж 18 років працювати з неповнолітніми та займатися фотографічною діяльністю.

Засуджений повністю погодився з обвинуваченням і визнав свою провину. До моменту, поки вирок офіційно не набуде чинності, фігурант перебуватиме під вартою в слідчому ізоляторі.

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