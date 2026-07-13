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Для поступающих изменили процесс проверки военно-учетных данных

21:31, 13 июля 2026
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Автоматическая проверка будет запускаться после подачи поступающим первого заявления через электронный кабинет.
Для поступающих изменили процесс проверки военно-учетных данных
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Во время вступительной кампании в 2026 году заработала автоматическая проверка военно-учетных документов благодаря взаимодействию Единой государственной электронной базы по вопросам образования (ЕГЭБО) и Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов «Оберег».

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Министерство образования и науки Украины совместно с Министерством обороны Украины внедрили новый механизм, который должен упростить процедуру поступления. После подачи первого заявления через электронный кабинет система самостоятельно будет проверять информацию о поступающем, без необходимости в большинстве случаев дополнительно подавать военно-учетные документы. Нововведение должно сократить время обработки заявлений, уменьшить количество ручных проверок для учебных заведений и упростить работу приемных комиссий.

Проверка военно-учетных документов будет запускаться после подачи поступающим первого заявления через электронный кабинет. Система сформирует запрос в реестр Минобороны и передаст результат проверки в ЕГЭБО.

При необходимости учебное заведение сможет повторно запустить проверку вручную через функцию «Проверить ВУД» в ЕГЭБО.

Автоматическая проверка будет проводиться при выполнении требований для зачисления для:

  • граждан Украины мужского пола в возрасте от 17 лет;
  • гражданок Украины в возрасте от 17 лет, которые поступают на основе НРК5, НРК6 или НРК7 и получили образование по медицинским специальностям в соответствии с определенными законодательством условиями.

Проверка считается успешной, если система выдает один из следующих статусов:

  • «ВУД подтверждено»;
  • «лицо исключено с воинского учета»;
  • «лицо снято с воинского учета»;
  • «нет требования наличия ВУД» — лицо идентифицировано как такое, которому не требуется военно-учетный документ.

Если система показывает статус «В процессе проверки» или «Ошибка системы», поступающему рекомендуют подождать.

Если статус не меняется в течение трех суток, необходимо обратиться в службу поддержки электронных кабинетов по адресу [email protected]. В теме письма нужно указать «Проверка ВУД» и добавить скан-копию военно-учетного документа.

В случае если система сообщает об отсутствии РНОКПП, ошибках в персональных данных или невозможности идентифицировать лицо, учебное заведение должно проверить правильность внесенных в ЕГЭБО данных и повторно инициировать проверку.

Поступающие с временно оккупированных территорий, которые имеют подтвержденные специальные условия поступления в ЕГЭБО, не должны успешно проходить проверку военно-учетного документа для зачисления.

В то же время переселение таких поступающих должно состояться после 1 октября года, предшествующего поступлению, — то есть после 1 октября 2025 года.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Министерство образования и науки Украины обновило условия поступления в учреждения высшего образования на 2026 год. Изменения направлены прежде всего на поддержку поступающих из прифронтовых областей и временно оккупированных территорий, а также касаются дистанционной сдачи вступительных испытаний, распределения бюджетных мест и поступления в магистратуру.

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