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Вступительная кампания-2026: МОН назвало основные нововведения и ключевые даты

20:27, 8 июля 2026
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Новые правила касаются дистанционных вступительных экзаменов, бюджета, магистратуры и абитуриентов из прифронтовых и временно оккупированных территорий.
Вступительная кампания-2026: МОН назвало основные нововведения и ключевые даты
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Министерство образования и науки Украины обновило условия поступления в высшие учебные заведения на 2026 год. Изменения направлены прежде всего на поддержку абитуриентов из прифронтовых областей и временно оккупированных территорий, а также касаются дистанционной сдачи вступительных экзаменов, распределения бюджетных мест и поступления в магистратуру.

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Какие изменения введены

Среди основных нововведений — расширение возможностей дистанционного прохождения творческих конкурсов и вступительных экзаменов.

Также отменено ограничение по дате переезда для абитуриентов, которые могут воспользоваться квотой-2, обновлены региональные коэффициенты для высших учебных заведений в отдельных областях и усовершенствован алгоритм адресного распределения бюджетных мест.

Кроме того, усилена защита конфиденциальности абитуриентов во время видеофиксации вступительных экзаменов.

Для поступления на магистерские программы по специальностям в сфере здравоохранения разрешено использовать результаты Единого государственного квалификационного экзамена «Крок Б», сданного в 2024, 2025 или 2026 годах.

Ключевые даты вступительной кампании

Регистрация электронных кабинетов абитуриентов в Единой государственной электронной базе по вопросам образования (ЕГЕБО) начнется 1 июля.

Прием заявлений на поступление на бакалавриат продлится с 19 июля по 1 августа, в магистратуру — с 7 по 22 августа, а в аспирантуру — с 7 по 25 августа.

В МОН обратили внимание, что для абитуриентов, сдающих творческие конкурсы, проходящих собеседования или внутренние вступительные испытания, действуют отдельные сроки регистрации.

Сроки для отдельных категорий абитуриентов

Абитуриентам, поступающим на творческие или спортивные специальности или имеющим право проходить собеседование вместо национального мультипредметного теста, необходимо зарегистрироваться до 10 июля для участия в конкурсе на бюджетные места или до 25 июля — для поступления на контракт.

Для поступающих в магистратуру и аспирантуру, которые пользуются специальными условиями поступления вместо национальных тестов или поступают на специальности с внутренними вступительными экзаменами, регистрация продлится до 27 июля для участия в конкурсе на бюджетные места и до 17 августа — для поступления на контракт.

В МОН также сообщили, что модернизация программного обеспечения для проведения вступительных экзаменов, в частности НМТ, ЕФВВ и ЕВИ, а также обновление Единой государственной электронной базы по вопросам образования осуществляются в рамках совместного с Всемирным банком проекта «Совершенствование высшего образования в Украине ради результатов» (UIHERP).

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МОН Украины обучение образование

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