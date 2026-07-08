Вступна кампанія-2026: МОН назвало головні нововведення та ключові дати

Нові правила стосуються дистанційних вступних випробувань, бюджету, магістратури та вступників із прифронтових і тимчасово окупованих територій.

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Міністерство освіти і науки України оновило умови вступу до закладів вищої освіти на 2026 рік. Зміни спрямовані насамперед на підтримку вступників із прифронтових областей і тимчасово окупованих територій, а також стосуються дистанційного складання вступних випробувань, розподілу бюджетних місць і вступу до магістратури.

Які зміни запровадили

Серед основних нововведень — розширення можливостей дистанційного проходження творчих конкурсів та вступних іспитів.

Також скасовано обмеження щодо дати переміщення для вступників, які можуть скористатися квотою-2, оновлено регіональні коефіцієнти для закладів вищої освіти в окремих областях та удосконалено алгоритм адресного розміщення бюджетних місць.

Крім того, посилено захист приватності вступників під час відеофіксації вступних випробувань.

Для вступу на магістерські програми за спеціальностями у сфері охорони здоров’я дозволено використовувати результати Єдиного державного кваліфікаційного іспиту «Крок Б», складеного у 2024, 2025 або 2026 роках.

Ключові дати вступної кампанії

Реєстрація електронних кабінетів вступників у Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО) розпочнеться 1 липня.

Подання заяв для вступу на бакалаврат триватиме з 19 липня до 1 серпня, до магістратури — з 7 до 22 серпня, а до аспірантури — з 7 до 25 серпня.

У МОН звернули увагу, що для вступників, які складають творчі конкурси, проходять співбесіди або внутрішні вступні випробування, діють окремі строки реєстрації.

Строки для окремих категорій вступників

Абітурієнтам, які вступають на творчі або спортивні спеціальності чи мають право проходити співбесіду замість національного мультипредметного тесту, необхідно зареєструватися до 10 липня для участі в конкурсі на бюджетні місця або до 25 липня — для вступу на контракт.

Для вступників до магістратури та аспірантури, які користуються спеціальними умовами вступу замість національних тестів або вступають на спеціальності з внутрішніми вступними випробуваннями, реєстрація триватиме до 27 липня для участі в конкурсі на бюджет і до 17 серпня — для вступу на контракт.

У МОН також повідомили, що модернізація програмного забезпечення для проведення вступних випробувань, зокрема НМТ, ЄФВВ та ЄВІ, а також оновлення Єдиної державної електронної бази з питань освіти здійснюються в межах спільного з Світовим банком проєкту «Удосконалення вищої освіти в Україні заради результатів» (UIHERP).

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