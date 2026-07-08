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Пішла з життя суддя у відставці Жовтневого районного суду Харкова Світлана Гаврилюк

15:03, 8 липня 2026
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Померла суддя у відставці Світлана Гаврилюк.
Пішла з життя суддя у відставці Жовтневого районного суду Харкова Світлана Гаврилюк
фото: Новобаварський районний суд міста Харкова
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Пішла з життя суддя у відставці Жовтневого районного суду міста Харкова Світлана Гаврилюк. 

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Світлана Гаврилюк присвятила юридичній професії 24 роки, з яких 21 рік працювала суддею. З листопада 2002 року до 15 лютого 2024 року вона обіймала посаду судді Жовтневого районного суду міста Харкова (нині — Новобаварський районний суд міста Харкова).

Редакція «Судово-юридичної газети» висловлює щирі співчуття рідним і близьким Світлани Михайлівни. 

 

суд суддя

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