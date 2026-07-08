Ушла из жизни судья в отставке Октябрьского районного суда Харькова Светлана Гаврилюк

Умерла судья в отставке Светлана Гаврилюк.

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Ушла из жизни судья в отставке Октябрьского районного суда города Харькова Светлана Гаврилюк.

Светлана Гаврилюк посвятила юридической профессии 24 года, из которых 21 год проработала судьей. С ноября 2002 года по 15 февраля 2024 года она занимала должность судьи Октябрьского районного суда города Харькова (ныне — Новобаварский районный суд города Харькова).

Редакция «Судебно-юридической газеты» выражает искренние соболезнования родным и близким Светланы Михайловны.