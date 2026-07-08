На Закарпатье мужчина на границе со Словакией спрятал почти $1 млн в спинке заднего сиденья

Теперь 57-летнему жителю Ужгородского района инкриминируют контрабанду в крупном размере.

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Закарпатская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении 57-летнего жителя Ужгородского района, которого обвиняют в контрабанде наличных денежных средств.

По данным следствия, мужчина пытался незаконно вывезти в Словакию 990 тысяч долларов США, не задекларировав их. Деньги были спрятаны в специально оборудованном тайнике в автомобиле Audi A8 — в спинке заднего сиденья.

К государственной границе мужчина прибыл через пункт пропуска «Ужгород — Вишне-Немецке» и выбрал «зеленый коридор», который предназначен для лиц, не перевозящих товары или ценности, подлежащие обязательному декларированию.

Однако во время проверки на словацкой стороне таможенники обнаружили тайник с наличными. Общая сумма изъятых денежных средств составила почти 1 млн долларов США, что эквивалентно более 40 млн грн. В ходе следствия на денежные средства наложен арест.

Мужчине инкриминируют контрабанду в крупном размере, то есть перемещение товаров через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля (ч. 2 ст. 201-3 УК Украины).

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