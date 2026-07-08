  1. В Украине

На Закарпатье мужчина на границе со Словакией спрятал почти $1 млн в спинке заднего сиденья

22:36, 8 июля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Теперь 57-летнему жителю Ужгородского района инкриминируют контрабанду в крупном размере.
На Закарпатье мужчина на границе со Словакией спрятал почти $1 млн в спинке заднего сиденья
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Закарпатская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении 57-летнего жителя Ужгородского района, которого обвиняют в контрабанде наличных денежных средств.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По данным следствия, мужчина пытался незаконно вывезти в Словакию 990 тысяч долларов США, не задекларировав их. Деньги были спрятаны в специально оборудованном тайнике в автомобиле Audi A8 — в спинке заднего сиденья.

К государственной границе мужчина прибыл через пункт пропуска «Ужгород — Вишне-Немецке» и выбрал «зеленый коридор», который предназначен для лиц, не перевозящих товары или ценности, подлежащие обязательному декларированию.

Однако во время проверки на словацкой стороне таможенники обнаружили тайник с наличными. Общая сумма изъятых денежных средств составила почти 1 млн долларов США, что эквивалентно более 40 млн грн. В ходе следствия на денежные средства наложен арест.

Мужчине инкриминируют контрабанду в крупном размере, то есть перемещение товаров через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля (ч. 2 ст. 201-3 УК Украины).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

деньги таможня арест Закарпатье пограничники автомобиль граница Словакия пересечение границы

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Верховный Суд назвал критерии, подтверждающие антиконкурентный сговор участников тендера

Для квалификации антиконкурентных согласованных действий не требуется доказывать фактическое причинение вреда или наступление негативных последствий — достаточно установить согласованность поведения участников торгов.

Верховная Рада готовит новый механизм защиты одиноких пенсионеров и военных от потери единственного жилья из-за долгов и мошенничества

Истории одинокого пенсионера и военного, которые подтолкнули Верховную Раду к новым правилам защиты от потери единственного жилья из-за долгов и мошенничества.

ВСП не нашел оснований для наказания судьи Печерского райсуда Киева Кристины Константиновой

Вторая дисциплинарная палата ВСП отказала в привлечении к ответственности судьи Печерского районного суда Кристины Константиновой.

ВСП объявил предупреждение судье из Львовской области, который признал право собственности на квартиру без участия ее владелицы

Вторая Дисциплинарная палата ВСП привлекла к дисциплинарной ответственности судью Золочевского районного суда Владимира Сивака.

Судья Сергей Бойко с Полтавы получил выговор за использование судебного решения для выезда за границу

ВСП применила дисциплинарное взыскание к судье Полтавского окружного административного суда Сергею Бойко.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]