Как подать заявление для поступления на бакалавриат — на что обратить внимание, чтобы не допустить ошибок

Главный инструмент для подачи заявлений на поступление – это электронный кабинет поступающего.

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С 19 июля по 1 августа в Украине будет проходить прием заявлений для поступления на бакалавриат, а также в магистратуру по медицинским, ветеринарным и фармацевтическим специальностям. В этот период абитуриенты смогут подать документы как на бюджетную, так и на контрактную форму обучения.

Подать заявления можно с 19 июля по 1 августа 2026 года. Всего разрешается подать до 10 заявлений, из которых не более пяти — на бюджет. После завершения основного этапа отдельные учреждения высшего образования могут объявить дополнительный набор исключительно на контрактную форму обучения. Сроки такого набора каждый университет определяет самостоятельно.

Как подать заявление

Подача заявлений осуществляется через электронный кабинет абитуриента в ЕГЭБО (Единой государственной электронной базе по вопросам образования). Для этого необходимо авторизоваться в кабинете, перейти в раздел «Подача заявлений на поступление», выбрать документ об образовании, учреждение высшего образования, образовательную степень, специальность и форму обучения, после чего система предложит доступные конкурсные предложения.

При оформлении заявления абитуриент должен указать источник финансирования, установить приоритетность заявления, а при наличии льгот — отметить соответствующие специальные условия поступления.

Что нужно знать о льготах

Лица, имеющие право на льготы, должны до подачи первого заявления обратиться в приемную комиссию любого учреждения высшего образования с подтверждающими документами, чтобы соответствующая информация была внесена в ЕГЭБО. После этого в электронном кабинете абитуриента появится соответствующая отметка.

Какие результаты НМТ можно использовать

При подаче заявления необходимо указать результаты вступительных испытаний — НМТ 2023, 2024, 2025 или 2026 года. Комбинировать результаты тестирования разных лет нельзя. При этом результаты должны быть внесены в ЕГЭБО.

После проверки всех внесенных данных заявление необходимо подтвердить. Его статус можно отслеживать в разделе «Поданные заявления на поступление». После обработки университетом заявление получит статус «Зарегистрировано в учебном заведении».

При необходимости абитуриент может отменить поданное заявление. Однако если отменить заявление со статусом «Зарегистрировано в учебном заведении», которому был присвоен приоритет, подать новое заявление с тем же приоритетом уже не получится. Без потери приоритета можно отменить только заявление со статусом «Зарегистрировано в ЕГЭБО».

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», после резонанса вокруг проведения НМТ в Одесской области в Кабинет Министров было направлено обращение с призывом отменить национальный мультипредметный тест на период действия военного положения и ввести новые правила поступления в учреждения высшего образования.

Авторы обращения отмечают, что во время прохождения НМТ учащиеся вынуждены находиться в условиях постоянной угрозы ракетных ударов, частых воздушных тревог и длительного пребывания в укрытиях. В некоторых случаях тестирование с учетом перерывов может продолжаться более 10–13 часов.

В связи с этим авторы петиции просят правительство и Министерство образования и науки на время действия военного положения отказаться от обязательного проведения НМТ и разработать альтернативные механизмы поступления в учреждения высшего образования. Среди возможных вариантов предлагаются вступительные испытания непосредственно в вузах или другие формы оценивания, которые определит Министерство образования и науки.