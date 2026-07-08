Як подати заяву для вступу на бакалаврат — на що звернути увагу, щоб не припуститися помилок

Головний інструмент для подання заяв на вступ — це електронний кабінет вступника.

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Із 19 липня до 1 серпня в Україні триватиме прийом заяв для вступу на бакалаврат, а також на магістратуру медичного, ветеринарного та фармацевтичного спрямувань. У цей період вступники зможуть подавати заяви як на бюджетну, так і на контрактну форму навчання.

Подати заяви можна з 19 липня до 1 серпня 2026 року. Загалом дозволяється подати до 10 заяв, із яких не більше п'яти — на бюджет. Після завершення основного етапу окремі заклади вищої освіти можуть оголосити додатковий набір виключно на контракт. Терміни такого набору кожен університет визначає самостійно.

Як подати заяву

Подання заяв здійснюється через електронний кабінет вступника в ЄДЕБО. Для цього необхідно авторизуватися в кабінеті, перейти до розділу «Подача заяв на вступ», обрати документ про освіту, заклад вищої освіти, освітній ступінь, спеціальність і форму навчання, після чого система запропонує доступні конкурсні пропозиції.

Під час оформлення заяви вступник має визначити джерело фінансування, встановити пріоритетність заяви, а за наявності пільг — зазначити відповідні спеціальні умови вступу.

Що потрібно знати про пільги

Особи, які мають право на пільги, повинні до подання першої заяви звернутися до приймальної комісії будь-якого закладу вищої освіти з документами, щоб інформацію внесли до ЄДЕБО. Після внесення даних відповідна позначка з'явиться в електронному кабінеті вступника.

Які результати НМТ можна використати

Під час подання заяви необхідно зазначити результати вступних випробувань — НМТ 2023, 2024, 2025 або 2026 року. Комбінувати результати тестувань різних років не дозволяється. Водночас результати мають бути внесені до ЄДЕБО.

Після перевірки всіх внесених даних заяву потрібно підтвердити. Її статус можна відстежувати в розділі «Подані заяви на вступ». Після опрацювання університетом вона отримає статус «Зареєстровано у закладі освіти».

За потреби вступник може скасувати подану заяву. Водночас у разі скасування заяви зі статусом «Зареєстровано в закладі освіти», якій було присвоєно пріоритет, подати нову заяву з таким самим пріоритетом вже не вдасться. Без втрати пріоритету можна скасувати лише заяву, що має статус «Зареєстровано в ЄДЕБО».

Як раніше писала «Судово-юридична газета», після резонансу навколо НМТ на Одещині до Кабміну подали звернення із закликом скасувати національний мультипредметний тест на час воєнного стану та запровадити нові правила вступу до закладів вищої освіти.

Автори звернення наголошують, що під час складання НМТ учні змушені перебувати в умовах постійної загрози ракетних ударів, частих повітряних тривог та тривалого перебування в укриттях. У деяких випадках тестування разом із перервами може тривати понад 10–13 годин.

У зв'язку з цим автори петиції просять уряд та Міністерство освіти і науки на час воєнного стану відмовитися від обов'язкового проведення НМТ і розробити альтернативні механізми вступу до закладів вищої освіти. Серед можливих варіантів пропонуються вступні випробування безпосередньо у вишах або інші форми оцінювання, які визначить МОН.