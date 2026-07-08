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Без довідок і суперечок з водіями – для пільговиків у транспорті створять електронний квиток, а перевізники отримають компенсації

13:51, 8 липня 2026
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Кожну поїздку планують обліковувати через електронний квиток або спеціальну банківську картку.
Без довідок і суперечок з водіями – для пільговиків у транспорті створять електронний квиток, а перевізники отримають компенсації
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Заступник міністра розвитку громад та територій України Сергій Деркач взяв участь у засіданні формату «Діалог з громадами» в межах Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України, де однією з ключових тем стало реформування системи пільгових перевезень.

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Сергій Деркач представив підходи, закладені до законопроєкту №5651-2, який передбачає комплексну реформу системи пільгових перевезень.

За його словами, нині в Україні фактично відсутній цифровий облік пільгових поїздок. Через це громадяни часто змушені підтверджувати своє право на пільгу, громади не мають прозорого механізму фінансування, а перевізники виконують соціальні перевезення без гарантованої компенсації.

Наразі система пільгового проїзду працює за різними правилами в кожній громаді. Компенсації часто визначаються за умовними розрахунками, а не за фактично здійсненими перевезеннями. Це створює фінансову невизначеність для перевізників, ускладнює оновлення рухомого складу та призводить до конфліктів між водіями й пасажирами.

Що передбачає реформа

Законопроєкт №5651-2, підготовлений народними депутатами за експертної участі Мінрозвитку, пропонує перейти до цифрової моделі обліку пільгових перевезень. Основний принцип документа полягає в тому, що кожна пільгова поїздка має бути підтверджена, облікована та профінансована.

Документ передбачає створення єдиного державного реєстру отримувачів пільг, використання електронного квитка або спеціальної банківської картки для обліку кожної поїздки, автоматизоване відшкодування перевізникам за фактично здійснені перевезення, запровадження єдиних правил підтвердження права на пільговий проїзд по всій країні, а також розмежування джерел фінансування різних категорій пільговиків.

Зокрема, перевезення ветеранів пропонується фінансувати за рахунок державного бюджету, інших категорій пільговиків — за рахунок місцевих бюджетів, а окремих працівників сектору безпеки — відповідними державними органами.

У Мінрозвитку наголосили, що законопроєкт не скасовує чинних пільг і не запроваджує нових, а змінює механізм їх реалізації, роблячи його прозорим, цифровим і справедливим для всіх учасників процесу.

Також документ передбачає перехідний період до 1 липня 2028 року, протягом якого планується створити необхідну цифрову інфраструктуру та підготувати громади й перевізників до роботи за новими правилами.

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