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Без справок и споров с водителями — для льготников в общественном транспорте введут электронный билет, а перевозчики получат компенсации

13:51, 8 июля 2026
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Каждую поездку планируется учитывать с помощью электронного билета или специальной банковской карты.
Без справок и споров с водителями — для льготников в общественном транспорте введут электронный билет, а перевозчики получат компенсации
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Заместитель министра развития общин и территорий Украины Сергей Деркач принял участие в заседании в формате «Диалог с общинами» в рамках Конгресса местных и региональных властей при Президенте Украины, где одной из ключевых тем стало реформирование системы льготных перевозок.

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Сергей Деркач представил подходы, заложенные в законопроекте № 5651-2, который предусматривает комплексную реформу системы льготных перевозок.

По его словам, в настоящее время в Украине фактически отсутствует цифровой учет льготных поездок. Из-за этого граждане часто вынуждены подтверждать свое право на льготу, общины не имеют прозрачного механизма финансирования, а перевозчики осуществляют социальные перевозки без гарантированной компенсации.

В настоящее время система льготного проезда работает по разным правилам в каждой общине. Компенсации часто определяются на основе условных расчетов, а не по фактически осуществленным перевозкам. Это создает финансовую неопределенность для перевозчиков, затрудняет обновление подвижного состава и приводит к конфликтам между водителями и пассажирами.

Что предусматривает реформа

Законопроект № 5651-2, подготовленный народными депутатами при экспертной поддержке Минразвития, предлагает перейти к цифровой модели учета льготных перевозок. Основной принцип документа заключается в том, что каждая льготная поездка должна быть подтверждена, учтена и профинансирована.

Документ предусматривает создание единого государственного реестра получателей льгот, использование электронного билета или специальной банковской карты для учета каждой поездки, автоматизированное возмещение перевозчикам за фактически осуществленные перевозки, введение единых правил подтверждения права на льготный проезд по всей стране, а также разграничение источников финансирования различных категорий льготников.

В частности, перевозку ветеранов предлагается финансировать за счет государственного бюджета, других категорий льготников — за счет местных бюджетов, а отдельных работников сектора безопасности — соответствующими государственными органами.

В Минразвития подчеркнули, что законопроект не отменяет действующие льготы и не вводит новые, а изменяет механизм их реализации, делая его прозрачным, цифровым и справедливым для всех участников процесса.

Также документ предусматривает переходный период до 1 июля 2028 года, в течение которого планируется создать необходимую цифровую инфраструктуру и подготовить общины и перевозчиков к работе по новым правилам.

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льготы транспорт

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