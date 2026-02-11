Реформа льготного проезда: в Минразвития объяснили суть инициативы и что может измениться для пенсионеров и ветеранов

В Минразвития разъяснили положения законопроекта №5651-2 о реформе льготного проезда, предусматривающего введение учета поездок через банковские карты, новую модель финансирования для ветеранов и пенсионеров и создание единой автоматизированной системы.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство развития громад и территорий Украины сообщает, что реформа льготных перевозок — вопрос, который давно требует упорядочения.

Речь идет о том, что на практике многие льготы существуют лишь формально: они прописаны в законе, но не подкреплены четким финансированием и механизмом реализации. Законопроект №5651-2 имеет целью урегулировать эту ситуацию — ввести прозрачные правила, единый учет и понятную систему оплаты.

В министерстве также ответили на самые распространенные вопросы, которые возникают при обсуждении этой инициативы.

1. Что изменится после принятия закона?

В министерстве объясняют, что реформа предусматривает переход от использования удостоверений к более удобной системе — финансовому механизму на основе банковских карт.

Сейчас льготникам часто приходится предъявлять удостоверение водителям и объяснять свое право на бесплатный проезд. После принятия законопроекта для этого будет достаточно карты, на которую будут начисляться средства для оплаты проезда. Карту нужно будет просто приложить к валидатору, как это делают другие пассажиры.

Это позволит автоматически фиксировать поездки и обеспечить оплату перевозчикам без лишних объяснений и споров.

2. Отменяет ли законопроект №5651-2 действующие льготы?

Сообщается, что законопроект не отменяет и не сокращает ни одной льготы. Он вводит механизм их реальной реализации — чтобы льгота работала не на бумаге, а в транспорте.

3. Кто и за счет чего будет финансировать льготный проезд?

Законопроект предусматривает сбалансированную модель, наработанную совместно с Ассоциацией городов Украины.

Льготы ветеранов войны — финансируются из государственного бюджета (объем будет определять Правительство совместно с Минветеранов).

Другие категории — финансируются громадами в пределах их финансовой состоятельности.

Отдельные льготы — за счет соответствующих государственных органов.

3. Потребует ли реформа дополнительных средств из госбюджета?

В Минразвития рассказали, что для реализации реформы требуется запуск Единой автоматизированной системы учета оплаты проезда (ЕАСУОП). Ориентировочно речь идет как минимум о 60 млн грн за разработку и запуск соответствующей системы в течение двух лет.

С учетом расширенного функционала ЕАСУОП (учет льгот, компенсаций, контроль, обмен с государственными реестрами) потребность может быть выше, но эти расходы разовые, создают инфраструктуру прозрачности, позволяют избежать системных потерь в будущем.

4. Есть ли риск, что компенсации будут неполными или с задержками?

Заявляется, что законопроект устраняет главную причину задержек — отсутствие учета. Каждая льготная поездка фиксируется в системе. Периодичность перечисления средств определяется Кабинетом Министров. Компенсация основывается на фактических данных, а не «средних нормах». Это принципиально иная модель, чем нынешняя.

5. Не перекладывает ли законопроект ответственность на громады?

В Минразвития заявили, что нет. Законопроект разрабатывался с учетом позиции Ассоциации городов Украины, органов местного самоуправления и перевозчиков. Громады сами определяют объем гарантий для льготников (кроме ветеранов), платят только за реально осуществленные поездки и получают инструменты планирования маршрутов и расходов.

6. Как реформа защищает людей с льготами?

Для человека реформа означает отсутствие конфликтов с водителями, отсутствие «доказывания» права на льготу и понятный и простой механизм пользования.

Льгота реализуется через банковскую карту, которую уже имеют почти все получатели пенсий и соцпомощи.

В случае потери карты ее можно заблокировать в банке, получить новую, перерегистрировать через ЦНАП.

7. Будет ли система работать в случае технических сбоев или без интернета?

Территориальные системы учета (АСУОП) могут работать офлайн. Предусмотрено, что данные должны накапливаться и передаваться после восстановления связи. Это уже применяется в существующих транспортных системах.

8. Как законопроект гарантирует оплату перевозчикам?

Ключевой принцип реформы: каждая поездка оплачивается. Независимо от того, льготник или платный пассажир: пассажир прикладывает карту, система фиксирует поездку; перевозчик получает оплату. Это снимает финансовые риски и конфликты.

9. Почему предусмотрен переходный период до 1 июля 2028 года?

Переходный период нужен, чтобы внедрение было постепенным. Речь идет о разработке подзаконных актов, проведении конкурсов органами местного самоуправления и областными администрациями по определению операторов территориальных систем учета оплаты проезда, монтаже оборудования и подключении к национальной системе учета и оплаты проезда, регистрации льготников. Это реалистичный, технически обоснованный график.

10. Что произойдет, если законопроект не будет принят?

В Министерстве отмечают, что если отказаться от внедрения реформы, ситуация с льготным проездом останется такой же, как и сейчас. Это будет означать сохранение старой системы, которая не обеспечивает ни надлежащего учета, ни стабильного финансирования.

В результате могут участиться недоразумения между льготниками и водителями, особенно на фоне отсутствия компенсаций перевозчикам. Это создает риск сокращения маршрутов, где преобладают пассажиры с льготами, и постепенно подрывает доверие к государству.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.