  1. В Украине

Реформа льготного проезда: в Минразвития объяснили суть инициативы и что может измениться для пенсионеров и ветеранов

14:11, 11 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В Минразвития разъяснили положения законопроекта №5651-2 о реформе льготного проезда, предусматривающего введение учета поездок через банковские карты, новую модель финансирования для ветеранов и пенсионеров и создание единой автоматизированной системы.
Реформа льготного проезда: в Минразвития объяснили суть инициативы и что может измениться для пенсионеров и ветеранов
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство развития громад и территорий Украины сообщает, что реформа льготных перевозок — вопрос, который давно требует упорядочения.

Только актуальное и официально проверенное: читайте SUD.UA в Telegram

Речь идет о том, что на практике многие льготы существуют лишь формально: они прописаны в законе, но не подкреплены четким финансированием и механизмом реализации. Законопроект №5651-2 имеет целью урегулировать эту ситуацию — ввести прозрачные правила, единый учет и понятную систему оплаты.

В министерстве также ответили на самые распространенные вопросы, которые возникают при обсуждении этой инициативы.

1. Что изменится после принятия закона?

В министерстве объясняют, что реформа предусматривает переход от использования удостоверений к более удобной системе — финансовому механизму на основе банковских карт.

Сейчас льготникам часто приходится предъявлять удостоверение водителям и объяснять свое право на бесплатный проезд. После принятия законопроекта для этого будет достаточно карты, на которую будут начисляться средства для оплаты проезда. Карту нужно будет просто приложить к валидатору, как это делают другие пассажиры.

Это позволит автоматически фиксировать поездки и обеспечить оплату перевозчикам без лишних объяснений и споров.

2. Отменяет ли законопроект №5651-2 действующие льготы?

Сообщается, что законопроект не отменяет и не сокращает ни одной льготы. Он вводит механизм их реальной реализации — чтобы льгота работала не на бумаге, а в транспорте.

3. Кто и за счет чего будет финансировать льготный проезд?

Законопроект предусматривает сбалансированную модель, наработанную совместно с Ассоциацией городов Украины.

Льготы ветеранов войны — финансируются из государственного бюджета (объем будет определять Правительство совместно с Минветеранов).

Другие категории — финансируются громадами в пределах их финансовой состоятельности.

Отдельные льготы — за счет соответствующих государственных органов.

3. Потребует ли реформа дополнительных средств из госбюджета?

В Минразвития рассказали, что для реализации реформы требуется запуск Единой автоматизированной системы учета оплаты проезда (ЕАСУОП). Ориентировочно речь идет как минимум о 60 млн грн за разработку и запуск соответствующей системы в течение двух лет.

С учетом расширенного функционала ЕАСУОП (учет льгот, компенсаций, контроль, обмен с государственными реестрами) потребность может быть выше, но эти расходы разовые, создают инфраструктуру прозрачности, позволяют избежать системных потерь в будущем.

4. Есть ли риск, что компенсации будут неполными или с задержками?

Заявляется, что законопроект устраняет главную причину задержек — отсутствие учета. Каждая льготная поездка фиксируется в системе. Периодичность перечисления средств определяется Кабинетом Министров. Компенсация основывается на фактических данных, а не «средних нормах». Это принципиально иная модель, чем нынешняя.

5. Не перекладывает ли законопроект ответственность на громады?

В Минразвития заявили, что нет. Законопроект разрабатывался с учетом позиции Ассоциации городов Украины, органов местного самоуправления и перевозчиков. Громады сами определяют объем гарантий для льготников (кроме ветеранов), платят только за реально осуществленные поездки и получают инструменты планирования маршрутов и расходов.

6. Как реформа защищает людей с льготами?

Для человека реформа означает отсутствие конфликтов с водителями, отсутствие «доказывания» права на льготу и понятный и простой механизм пользования.

Льгота реализуется через банковскую карту, которую уже имеют почти все получатели пенсий и соцпомощи.

В случае потери карты ее можно заблокировать в банке, получить новую, перерегистрировать через ЦНАП.

7. Будет ли система работать в случае технических сбоев или без интернета?

Территориальные системы учета (АСУОП) могут работать офлайн. Предусмотрено, что данные должны накапливаться и передаваться после восстановления связи. Это уже применяется в существующих транспортных системах.

8. Как законопроект гарантирует оплату перевозчикам?

Ключевой принцип реформы: каждая поездка оплачивается. Независимо от того, льготник или платный пассажир: пассажир прикладывает карту, система фиксирует поездку; перевозчик получает оплату. Это снимает финансовые риски и конфликты.

9. Почему предусмотрен переходный период до 1 июля 2028 года?

Переходный период нужен, чтобы внедрение было постепенным. Речь идет о разработке подзаконных актов, проведении конкурсов органами местного самоуправления и областными администрациями по определению операторов территориальных систем учета оплаты проезда, монтаже оборудования и подключении к национальной системе учета и оплаты проезда, регистрации льготников. Это реалистичный, технически обоснованный график.

10. Что произойдет, если законопроект не будет принят?

В Министерстве отмечают, что если отказаться от внедрения реформы, ситуация с льготным проездом останется такой же, как и сейчас. Это будет означать сохранение старой системы, которая не обеспечивает ни надлежащего учета, ни стабильного финансирования.

В результате могут участиться недоразумения между льготниками и водителями, особенно на фоне отсутствия компенсаций перевозчикам. Это создает риск сокращения маршрутов, где преобладают пассажиры с льготами, и постепенно подрывает доверие к государству.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

законопроект ветераны реформа льготы пенсия транспорт Министерство развития общин и территорий

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Комитет требует больше открытости: к законопроекту о добродетели полицейских имеют замечания

Правительство предлагает сделать добропорядочность базовым стандартом службы в полиции и расширить аттестацию руководителей.

Для бизеса хотят внедрить фискальный режим «Свободная гривна»: что будет с налогами

Налоговый режим предлагает автоматизированный демередж и выходную плату за вывод средств.

Верховный Суд решит, можно ли оставлять искусственные иски без рассмотрения уже на подготовительной стадии процесса

КХС передал на рассмотрение объединённой палаты дело об использовании искусственных исков.

Розыск через реестр: суд в Киеве установил границу между воинским учетом и самоуправством ТЦК

Суд признал незаконной практику фиксации «нарушений» без реального привлечения к ответственности.

Задержка выплат при переводе не дает права на взыскание среднего заработка: позиция Верховного Суда

Верховный Суд разграничил понятия увольнения и исключения из списка воинской части.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]