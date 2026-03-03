Управление государственным доменом изменят — но без правовых уточнений механизм может не заработать

Комитет Верховной Рады по вопросам цифровой трансформации поддержал законопроект об администрировании домена gov.ua.

В Украине предлагают внести изменения в Закон Украины «Об использовании доменных имён в специальном публичном домене .gov.ua» с целью совершенствования управления государственным сегментом сети Интернет. Речь идёт о совершенствовании управления государственным сегментом сети Интернет, в частности в условиях военного положения.

Соответствующий законопроект №14404 зарегистрировали на сайте парламента 27.01.2026.

Законопроект предусматривает:

определение правоотношений между администратором домена и техническим администратором с четким установлением их прав и обязанностей;

замену ведения Реестра доменных имён в домене .gov.ua на ведение Каталога доменных имён;

исключение норм, которые, по оценке авторов, создают правовые препятствия для эффективного регулирования;

определение технического администратора в период военного положения решением центрального органа исполнительной власти в сфере цифровизации, а также в течение шести месяцев после его прекращения или отмены.

Во время заседания 2 марта Комитет Верховной Рады по вопросам цифровой трансформации высказал ряд замечаний по законопроекту.

Коллизия относительно обработки информации

Государственное научно-экспертное управление Верховной Рады Украины поддержало идею не распространять требования Закона «О публичных электронных реестрах» на систему учета доменов .gov.ua, однако обратило внимание на внутреннее противоречие законопроекта. Управление отметило, что эту норму необходимо согласовать с новой редакцией части 3 статьи, где предусмотрено, что порядок ведения Каталога, включая вопросы обработки данных, будет определяться в Положении, которое утверждает администратор домена .gov.ua.

Проблема с «конкурсом» технического администратора

Министерство цифровой трансформации поддержало законопроект и рекомендовало Комитету принять его за основу. Вместе с тем министерство обратило внимание на норму, согласно которой технический администратор будет определяться по результатам конкурса в соответствии с законодательством о публичных закупках.

В министерстве отметили, что Закон «О публичных закупках» предусматривает конкурсы лишь в отдельных случаях — в частности в сфере архитектурных и художественных проектов. При этом механизма проведения конкурсов для отбора поставщиков технических услуг в законе нет. Чтобы избежать двойного толкования, министерство предложило изменить формулировку и предусмотреть, что технический администратор работает на основании договора, заключённого по результатам процедуры закупки в соответствии с законодательством.

По итогам рассмотрения Комитет рекомендовал Верховной Раде включить законопроект №14404 в повестку дня пятнадцатой сессии IX созыва и принять его за основу после рассмотрения в первом чтении.

