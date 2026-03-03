Судьи КСУ приняли участие в международной лекции по разграничению конституционной и административной юрисдикций, видео

В Конституционном Суде состоялось международное профессиональное мероприятие, в ходе которого судьи КСУ совместно с немецкими экспертами обсудили теоретические и практические подходы к разграничению компетенций между конституционным и административным судопроизводством.

Фото: КСУ

В Конституционном Суде Украины состоялось профессиональное мероприятие, посвящённое особенностям разграничения компетенций между конституционным и административным судопроизводством. Об этом сообщили в КСУ.

Основным спикером просветительской онлайн-лекции выступил президент Конституционной судебной палаты и Высшего административного суда федеральной земли Рейнланд-Пфальц, профессор Ларс Брокер.

Участие в мероприятии приняли судьи Конституционного Суда Украины Оксана Грищук, Олег Первомайский, Галина Юровская, руководитель проектов в Украине и Вьетнаме Немецкого фонда международного правового сотрудничества (IRZ) Ангела Шмайнк, старший менеджер проектов IRZ Вольфрам Гертиг, юридический советник IRZ Геннадий Рыжков.

Мероприятие собрало широкую аудиторию, в частности судей судов системы судоустройства, прокуроров, представителей Национальной школы судей Украины, адвокатов, учёных, преподавателей, аспирантов, студентов учреждений высшего образования и самых молодых юристов — воспитанников Малой академии наук.

Профессор Ларс Брокер представил концепцию «альянса» двух юрисдикций. Вопрос о том, где заканчивается административное право и начинается конституционное, стал основой его выступления. Докладчик подчеркнул, что конституционное и административное судопроизводство являются «публично-правовыми судопроизводствами», которые находятся в тесной взаимосвязи, поскольку имеют общую миссию — толкование конституции и её непосредственное применение, в частности для обеспечения защиты основополагающих прав граждан. Основным критерием разграничения компетенций является законодательное регулирование и определение предмета спора.

Выступающий отметил, что обращение в административный суд возможно во всех спорах публично-правового характера, за исключением конституционно-правовых. Он проанализировал, в каких случаях публично-правовой спор приобретает конституционно-правовой характер и наоборот.

Для определения этой границы спикер очертил эволюцию правовой догматики в Германии, в частности: устаревшую формальную теорию (конституционно-правовым является лишь тот спор, который прямо указан в перечне компетенций конституционного судопроизводства); теорию «двойной конституционной непосредственности» (конституционно-правовой спор имеет место, если два конституционных органа спорят относительно их прав и обязанностей, вытекающих непосредственно из Основного Закона); теорию «материальной субъектности» (новая практика Федерального административного суда акцентирует внимание на статусе сторон).

В подтверждение этих теорий профессор привёл три знаковых дела из практики Федерального Конституционного Суда (BVerfG) и Федерального административного суда (BVerwG). В частности, он осветил условия, при которых дела относятся к сфере деятельности административных судов, а при каких — к компетенции конституционной юрисдикции, а также ответил на вопросы слушателей.

Судьи Конституционного Суда Украины выразили благодарность немецким коллегам за многолетнее плодотворное партнёрство и открытость к сотрудничеству. Было подчеркнуто, что изучение европейского опыта, в частности немецкой правовой догматики, позволяет существенно обогатить национальную практику современными подходами к правосудию.

