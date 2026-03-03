ВСП рекомендовал назначить 10 судей в апелляционные и 2 — в местные суды

ВСП внесет Президенту представление о назначении 10 судей в апелляционные суды и 2 судей в местные суды.

Высший совет правосудия принял решение о внесении представлений Президенту Украины о назначении 10 судей на должности в апелляционные суды и 2 судей в местные суды.

В частности, речь идет о:

Мингазове Романе Виаминовиче – на должность судьи Запорожского апелляционного суда;

Парфененко Оксане Ярославовне – на должность судьи Черниговского апелляционного суда;

Машкове Константине Евгеньевиче – на должность судьи Запорожского апелляционного суда;

Салтан Лилии Геннадьевне – на должность судьи Запорожского апелляционного суда;

Глазьке Сергее Михайловиче – на должность судьи Восьмого апелляционного административного суда;

Дубчак Наталии Сергеевне – на должность судьи Закарпатского апелляционного суда;

Калмыковой Юлии Александровне – на должность судьи Восьмого апелляционного административного суда;

Каруне Вадиме Петровиче – на должность судьи Черниговского апелляционного суда;

Куценко Михаиле Александровиче – на должность судьи Черниговского апелляционного суда;

Кононенко Татьяне Александровне – на должность судьи Запорожского апелляционного суда;

Гуцале Павле Ивановиче – на должность судьи Любарского районного суда Житомирской области;

Барабаш Екатерине Анатольевне – на должность судьи Каменец-Подольского горрайонного суда Хмельницкой области.

