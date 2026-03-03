  1. В Украине
  2. / Суд инфо

ВСП рекомендовал назначить 10 судей в апелляционные и 2 — в местные суды

13:22, 3 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
ВСП внесет Президенту представление о назначении 10 судей в апелляционные суды и 2 судей в местные суды.
ВСП рекомендовал назначить 10 судей в апелляционные и 2 — в местные суды
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Высший совет правосудия принял решение о внесении представлений Президенту Украины о назначении 10 судей на должности в апелляционные суды и 2 судей в местные суды.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

В частности, речь идет о:

Мингазове Романе Виаминовиче – на должность судьи Запорожского апелляционного суда;

Парфененко Оксане Ярославовне – на должность судьи Черниговского апелляционного суда;

Машкове Константине Евгеньевиче – на должность судьи Запорожского апелляционного суда;

Салтан Лилии Геннадьевне – на должность судьи Запорожского апелляционного суда;

Глазьке Сергее Михайловиче – на должность судьи Восьмого апелляционного административного суда;

Дубчак Наталии Сергеевне – на должность судьи Закарпатского апелляционного суда;

Калмыковой Юлии Александровне – на должность судьи Восьмого апелляционного административного суда;

Каруне Вадиме Петровиче – на должность судьи Черниговского апелляционного суда;

Куценко Михаиле Александровиче – на должность судьи Черниговского апелляционного суда;

Кононенко Татьяне Александровне – на должность судьи Запорожского апелляционного суда;

Гуцале Павле Ивановиче – на должность судьи Любарского районного суда Житомирской области;

Барабаш Екатерине Анатольевне – на должность судьи Каменец-Подольского горрайонного суда Хмельницкой области.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

судья назначение ВСП

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Режим раздельности имущества, выбранный при заключении брака в Италии, распространяется на имущество в Украине: позиция КГС

Верховный Суд пришёл к выводу, что заключенное в Италии соглашение о режиме раздельности имущества продолжает действовать и в отношении недвижимости, приобретенной в Украине.

ВСП отложил назначение судьи Оксаны Маргитич в апелляцию из-за вопросов к ее предыдущим решениям

Кандидатку в Закарпатский апелляционный суд дополнительно проверяют.

Миллиардные ноу-хау, конфликты с полицией и Facebook-критика НАБУ: новые истории претендентов на кресло судьи ВАКС

Десятый день специальных заседаний: кто претендует на должности судей антикоррупционного суда.

Управление государственным доменом изменят — но без правовых уточнений механизм может не заработать

Комитет Верховной Рады по вопросам цифровой трансформации поддержал законопроект об администрировании домена gov.ua.

Один удар и восемь лет тюрьмы: апелляция в Виннице исправила ошибку в приговоре по убийству

Суд оставил наказание без изменений, но изменил порядок исчисления срока лишения свободы.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]