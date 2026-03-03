Электронный кабинет для банкротов и обособленные судебные разбирательства: новые позиции Верховного Суда

Верховный Суд определил статус ИИ в правосудии, ужесточил требования к документам на иностранном языке и разграничил процесс завершением дебатов и выхода суда в совещательную комнату.

27 февраля 2026 года Верховный Суд опубликовал новую редакцию постоянно обновляемого обзора судебной практики Кассационного хозяйственного суда относительно применения норм Хозяйственного процессуального кодекса Украины. Решения 2025 года, включенные в обзор, существенно меняют практику доказывания, исполнения судебных решений и взаимодействия с электронными реестрами. Верховный Суд подчеркнул, что обзор поможет судьям, адвокатам и бизнесу минимизировать риски и эффективно использовать новые процессуальные инструменты.

Сегодня «Судебно-юридическая газета» рассмотрит новые правовые позиции, которыми дополнен обзор судебной практики.

Статус банкрота не освобождает юридическое лицо от обязанности зарегистрировать электронный кабинет в «Электронном суде»

В определении от 29 сентября 2025 года по делу № 911/899/22 КХС ВС подтвердил, что признание юридического лица банкротом и открытие ликвидационной процедуры не освобождает его от обязанности зарегистрировать электронный кабинет в подсистеме «Электронный суд».

Верховный Суд указал, что часть 6 статьи 6 ХПК Украины устанавливает обязанность для всех юридических лиц, зарегистрированных по законодательству Украины, зарегистрировать электронный кабинет, без исключений для банкротов, ликвидируемых предприятий или юридических лиц, в отношении которых открыта ликвидационная процедура. При этом наличие электронного кабинета у арбитражного управляющего не заменяет обязанности банкрота зарегистрировать собственный кабинет.

Разграничение неискового и искового производства в делах о банкротстве

В постановлении от 08 сентября 2025 года № 908/54/23 КХС ВС пришел к выводу, что процессуальные последствия, предусмотренные ст. 36 ХПК Украины, в частности запрет судье повторно участвовать в рассмотрении дела после отмены его решения, не распространяются на обособленные исковые производства, даже если само решение было отменено в рамках неискового производства в том же деле о банкротстве.

В рамках единого дела о банкротстве сосуществуют два вида производства:

Неисковое производство — внутренние вопросы процедуры банкротства, такие как распоряжение имуществом, утверждение плана санации, признание требований кредиторов и т.д., рассматриваются в упрощенном порядке.

— внутренние вопросы процедуры банкротства, такие как распоряжение имуществом, утверждение плана санации, признание требований кредиторов и т.д., рассматриваются в упрощенном порядке. Обособленное исковое производство — споры имущественного или иного характера с участием должника, такие как взыскание задолженности, признание сделок недействительными и т.д., рассматриваются по общим правилам искового производства.

Эти два вида производства имеют разную природу, разные предметы рассмотрения и субъектный состав. Поэтому, если решение, вынесенное в обособленном исковом производстве, отменено в рамках неискового производства в том же деле о банкротстве, это не препятствует тому же судье повторно рассматривать этот же исковой спор после направления дела на новое рассмотрение.

ИИ не может заменить судью и не может быть источником доказательств в деле

В постановлении от 08 июля 2025 года № 925/496/24 ВС сформулировал важную позицию относительно использования ИИ в сфере правосудия. Так, технологии могут быть только вспомогательным инструментом, но не заменяют судью, не участвуют в принятии решений и не могут быть признаны источником доказательств в гражданском производстве.

Искусственный интеллект может быть полезен для поиска и анализа нормативной базы, систематизации материалов дела, подготовки проектов процессуальных документов, прогнозирования сроков рассмотрения, помощи в управлении производством.

Ответы, сгенерированные искусственным интеллектом, не признаются источником достоверной научно доказанной информации. Отклонение судом ходатайства об исследовании таких ответов в качестве доказательства является правомерным, поскольку они не соответствуют критериям допустимости и достоверности доказательств, предусмотренным ХПК Украины.

Документы на русском языке без надлежащего перевода на украинский не являются допустимыми доказательствами в гражданском производстве

В постановлении от 12 марта 2025 года по делу № 910/20940/21 КХС ВС пришел к выводу, что документы, изложенные на негосударственном языке (в частности, на русском), без надлежащего перевода на украинский язык и нотариального заверения верности перевода, не могут быть признаны надлежащими и допустимыми доказательствами в гражданском процессе. Части 1, 2, 4 ст. 91 ХПК Украины устанавливают требования к письменным доказательствам: они подаются в оригинале или надлежащим образом заверенной копии. Если документ изложен на негосударственном языке, обязательно прилагается перевод на украинский язык, заверенный в установленном порядке. Верность перевода документов юридического характера должна быть нотариально заверена в соответствии со ст. 79 Закона Украины «О нотариате».

Требование нотариального заверения перевода сохраняется даже в случаях, когда документ подается в электронном виде. Верховный Суд подчеркнул, что перевод на украинский язык и его нотариальное заверение — это не формальность, а обязательное условие реализации права на справедливый суд и обеспечения верховенства государственного языка.

Истец не имеет права на компенсацию расходов на правовую помощь при прекращении производства ввиду отсутствия предмета спора

В постановлении от 20 марта 2025 года № 910/10548/24 ВС отметил, что при прекращении производства по делу или оставлении иска без рассмотрения истец не имеет права требовать компенсации расходов на профессиональную правовую помощь, даже если производство прекращено ввиду отсутствия предмета спора.

Распределение судебных издержек при прекращении производства или оставлении иска без рассмотрения регулируется ст. 130 ХПК Украины. Часть 5 ст. 130 ХПК предоставляет право на компенсацию расходов исключительно ответчику — и только в случае необоснованных действий истца, которые привели к прекращению производства. Например, при подаче иска в отсутствие предмета спора или обращении с иском, не подлежащим рассмотрению в таком порядке. Закон не предусматривает аналогичного права для истца на возмещение расходов на профессиональную правовую помощь в таких случаях.

Каково различие между рассмотрением дела по существу и стадиями принятия судебного решения?

В хозяйственном процессе рассмотрение дела по существу и стадии принятия и провозглашения судебного решения являются разными этапами производства — постановление КХС ВС от 25 сентября 2025 года по делу № 913/182/20.

В соответствии со статьей 219 ХПК Украины, после завершения судебных прений суд объявляет о переходе к стадии принятия решения и сообщает время его провозглашения в том же заседании. В исключительных случаях, учитывая сложность дела, принятие и провозглашение решения может быть отложено, но не более чем на десять дней с момента перехода к этой стадии.

Рассмотрение дела по существу охватывает исследование доказательств, заслушивание объяснений сторон, выступления в прениях и является ключевым этапом, на котором реализуются принципы состязательности и равенства участников процесса. Именно на этом этапе формируется фактическая и правовая основа будущего решения.

Провозглашение судебного решения является лишь процессуальной формой доведения принятого решения до сведения участников дела.

Таким образом, рассмотрение дела по существу и стадии принятия и провозглашения решения имеют разную процессуальную природу: первый этап направлен на установление обстоятельств и правовой позиции, второй — на формальное завершение рассмотрения и сообщение его результатов сторонам.

Появление доказательства только после принятия решения судом первой инстанции НЕ является исключительным обстоятельством для его принятия в апелляции

В постановлении от 10 сентября 2025 года по делу № 906/127/24 Верховный Суд отметил, что факт появления доказательства уже после принятия решения судом первой инстанции не является исключительным обстоятельством, позволяющим апелляционному суду принять это доказательство.

Часть 3 ст. 269 ХПК Украины допускает принятие доказательств, не представленных в суд первой инстанции, только в исключительных случаях, когда участник дела докажет объективную невозможность их представления по причинам, от него не зависящим. Сам факт того, что доказательство появилось после принятия решения первой инстанции, не является исключительным обстоятельством и не освобождает от обязанности доказать объективную невозможность представления доказательства ранее.

То есть отсутствие доказательства на момент принятия решения судом первой инстанции исключает возможность его принятия апелляционным судом независимо от причин непредставления.

В следующем материале «Судебно-юридическая газета» продолжит анализ важных правовых позиций Верховного Суда относительно применения норм ХПК. Рассмотрим новые критерии баланса интересов в вопросах отсрочки исполнения решений, тонкости определения юрисдикции и нюансы обеспечения иска.

