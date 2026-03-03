ФЛП работает без РРО: законные основания и требования

ФЛП-«единщик» без РРО обязан по требованию покупателя выдать в бумажной и/или е-форме покупателю товаров по его требованию чек, накладную или другой расчетный документ.

Налоговая служба в Ровенской области разъясняет, имеет ли ФЛП право не применять РРО и какие документы необходимо предоставлять покупателям.

Отмечается, что в соответствии с п. 6 ст. 9 Закона Украины от 06.07.1995 №265/95-ВР «О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг» с изменениями и дополнениями, регистраторы расчетных операций (далее – РРО) и/или программные РРО, а также расчетные книжки не применяются при продаже товаров (оказании услуг) плательщиками единого налога (физическими лицами – предпринимателями), которые в соответствии с Налоговым кодексом Украины относятся к группам плательщиков единого налога, не применяющим РРО.

В то же время п. 15 ст. 3 Закона №265 установлено, что субъекты хозяйствования, осуществляющие расчетные операции в наличной и/или безналичной форме (с использованием электронных платежных средств, платежных чеков, жетонов и т.п.) при продаже товаров (оказании услуг) в сфере торговли, общественного питания и услуг, а также операции по приему наличных средств для выполнения платежной операции, обязаны по требованию покупателя предоставить ему в бумажной и/или электронной форме чек, накладную или иной расчетный документ, подтверждающий передачу права собственности на товар или услугу от продавца к покупателю с целью соблюдения требований Закона Украины от 12.05.1991 №1023-ХІІ «О защите прав потребителей» с изменениями и дополнениями.

Нарушение данного требования влечет за собой ответственность, предусмотренную Законом №1023, однако не является основанием для применения к нарушителю административных или финансовых санкций, предусмотренных налоговым законодательством.

Таким образом, физическое лицо – предприниматель – плательщик единого налога, имеющее право не применять РРО и/или ПРРО, обязано по требованию покупателя предоставить ему в бумажной и/или электронной форме чек, накладную или иной расчетный документ, подтверждающий передачу права собственности на товар или услугу.

В случае непредоставления по требованию покупателя соответствующего документа физические лица – предприниматели, уплачивающие единый налог, привлекаются к ответственности, предусмотренной Законом №1023.

