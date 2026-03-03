  1. В Украине

ФЛП работает без РРО: законные основания и требования

09:59, 3 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
ФЛП-«единщик» без РРО обязан по требованию покупателя выдать в бумажной и/или е-форме покупателю товаров по его требованию чек, накладную или другой расчетный документ.
ФЛП работает без РРО: законные основания и требования
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Налоговая служба в Ровенской области разъясняет, имеет ли ФЛП право не применять РРО и какие документы необходимо предоставлять покупателям.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Отмечается, что в соответствии с п. 6 ст. 9 Закона Украины от 06.07.1995 №265/95-ВР «О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг» с изменениями и дополнениями, регистраторы расчетных операций (далее – РРО) и/или программные РРО, а также расчетные книжки не применяются при продаже товаров (оказании услуг) плательщиками единого налога (физическими лицами – предпринимателями), которые в соответствии с Налоговым кодексом Украины относятся к группам плательщиков единого налога, не применяющим РРО.

В то же время п. 15 ст. 3 Закона №265 установлено, что субъекты хозяйствования, осуществляющие расчетные операции в наличной и/или безналичной форме (с использованием электронных платежных средств, платежных чеков, жетонов и т.п.) при продаже товаров (оказании услуг) в сфере торговли, общественного питания и услуг, а также операции по приему наличных средств для выполнения платежной операции, обязаны по требованию покупателя предоставить ему в бумажной и/или электронной форме чек, накладную или иной расчетный документ, подтверждающий передачу права собственности на товар или услугу от продавца к покупателю с целью соблюдения требований Закона Украины от 12.05.1991 №1023-ХІІ «О защите прав потребителей» с изменениями и дополнениями.

Нарушение данного требования влечет за собой ответственность, предусмотренную Законом №1023, однако не является основанием для применения к нарушителю административных или финансовых санкций, предусмотренных налоговым законодательством.

Таким образом, физическое лицо – предприниматель – плательщик единого налога, имеющее право не применять РРО и/или ПРРО, обязано по требованию покупателя предоставить ему в бумажной и/или электронной форме чек, накладную или иной расчетный документ, подтверждающий передачу права собственности на товар или услугу.

В случае непредоставления по требованию покупателя соответствующего документа физические лица – предприниматели, уплачивающие единый налог, привлекаются к ответственности, предусмотренной Законом №1023.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

налоговая документы ФЛП РРО

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Украина перейдет на электронные сертификаты для экспорта товаров

Украина должна принять необходимые решения, чтобы разрешить использование электронных сертификатов для перевозки товаров в рамках преференциальной торговли.

Гражданских специалистов могут привлекать к выполнению задач по киберобороне

Новое подразделение в составе Вооружённых Сил Украины будет отвечать за безопасность в киберпространстве.

В Украине изменится подход к реализации статуса украинского языка как государственного

Украинский язык получает новую модель регулирования.

Дело Simoncini v. San Marino: ЕСПЧ признал, что обратная сила закона при увольнении судьи нарушает Конвенцию

Ретроспективное законодательство, которое отменило назначение судьи на должность, ЕСПЧ назвал несовместимым с принципами справедливого суда и уважением к частной жизни.

Закон о ветеринарной медицине: новые правила регистрации и розничной торговли препаратами, ограничения и ответственность для агробизнеса

Закон внедряет правила благополучия животных и устанавливает персональную ответственность операторов рынка за их соблюдение.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]