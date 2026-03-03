  1. В Украине

В ОАЭ запускают авиарейсы для застрявших пассажиров, но в ограниченном режиме

09:05, 3 марта 2026
Авиакомпания сообщила, что приоритет будет отдаваться клиентам с более ранними бронированиями.
Авиакомпания Emirates объявила о частичном возобновлении полетов с вечера 2 марта. Перелеты будут осуществляться в ограниченном режиме в рамках поэтапного восстановления авиасообщения после недавних событий в регионе.

Как пишет Gulf News, в компании сообщили, что приоритет будет предоставляться пассажирам с более ранними бронированиями. Клиентов, которые были перезабронированы на доступные рейсы, будут информировать напрямую. В то же время перевозчик призвал не прибывать в аэропорт без получения официального подтверждения с обновленными деталями рейса.

Другие рейсы остаются приостановленными до дальнейшего уведомления. Emirates подчеркнула, что продолжает мониторить ситуацию и будет корректировать расписание в соответствии с обстоятельствами. Обновления обещают оперативно публиковать на официальном сайте и в социальных сетях авиакомпании.

Решение о частичном возобновлении рейсов было принято после того, как General Civil Aviation Authority разрешило выполнение исключительных полетных операций в аэропортах ОАЭ. Это позволяет пассажирам, которые застряли из-за отмены рейсов, вылететь в соответствии с расписаниями, о которых авиакомпании будут отдельно уведомлять путешественников и соответствующие направления.

