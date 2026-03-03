Куда перечислять НДФЛ и военный сбор после подачи декларации за 2025 год – разъяснение ГНС
Налоговая служба в Ивано-Франковской области разъясняет, на какие счета уплачивать НДФЛ и военный сбор по декларации за 2025 год.
По результатам годового декларирования физическое лицо самостоятельно уплачивает:
налог на доходы физических лиц (НДФЛ) — по коду бюджетной классификации 11010500;
военный сбор (ВС) — по коду бюджетной классификации 11011001.
НДФЛ уплачивается по месту налогового адреса (регистрации) налогоплательщика, то есть в бюджет территориальной громады, где зарегистрировано физическое лицо.
Отмечается, что корректное указание кода бюджетной классификации и уплата по соответствующему месту регистрации обеспечивают правильное и своевременное зачисление средств в бюджет.
Реквизиты счетов для уплаты можно получить:
- в Центрах обслуживания плательщиков;
- на официальном вебпортале ГУ ГНС в Ивано-Франковской области в разделе «Счета для уплаты платежей»;
- в Электронном кабинете плательщика.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.