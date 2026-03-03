  1. В Украине

Куда перечислять НДФЛ и военный сбор после подачи декларации за 2025 год – разъяснение ГНС

10:17, 3 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Налоговая служба напомнила плательщикам о порядке уплаты налога на доходы физических лиц и военного сбора по итогам годового декларирования за 2025 год.
Куда перечислять НДФЛ и военный сбор после подачи декларации за 2025 год – разъяснение ГНС
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Налоговая служба в Ивано-Франковской области разъясняет, на какие счета уплачивать НДФЛ и военный сбор по декларации за 2025 год.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По результатам годового декларирования физическое лицо самостоятельно уплачивает:

налог на доходы физических лиц (НДФЛ) — по коду бюджетной классификации 11010500;

военный сбор (ВС) — по коду бюджетной классификации 11011001.

НДФЛ уплачивается по месту налогового адреса (регистрации) налогоплательщика, то есть в бюджет территориальной громады, где зарегистрировано физическое лицо.

Отмечается, что корректное указание кода бюджетной классификации и уплата по соответствующему месту регистрации обеспечивают правильное и своевременное зачисление средств в бюджет.

Реквизиты счетов для уплаты можно получить:

  • в Центрах обслуживания плательщиков;
  • на официальном вебпортале ГУ ГНС в Ивано-Франковской области в разделе «Счета для уплаты платежей»;
  • в Электронном кабинете плательщика.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

декларация налоговая

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Один удар и восемь лет тюрьмы: апелляция в Виннице исправила ошибку в приговоре по убийству

Суд оставил наказание без изменений, но изменил порядок исчисления срока лишения свободы.

Электронный кабинет для банкротов и обособленные судебные разбирательства: новые позиции Верховного Суда

Верховный Суд определил статус ИИ в правосудии, ужесточил требования к документам на иностранном языке и разграничил процесс завершением дебатов и выхода суда в совещательную комнату.

Украина перейдет на электронные сертификаты для экспорта товаров

Украина должна принять необходимые решения, чтобы разрешить использование электронных сертификатов для перевозки товаров в рамках преференциальной торговли.

Гражданских специалистов могут привлекать к выполнению задач по киберобороне

Новое подразделение в составе Вооружённых Сил Украины будет отвечать за безопасность в киберпространстве.

В Украине изменится подход к реализации статуса украинского языка как государственного

Украинский язык получает новую модель регулирования.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]