Куда перечислять НДФЛ и военный сбор после подачи декларации за 2025 год – разъяснение ГНС

Налоговая служба напомнила плательщикам о порядке уплаты налога на доходы физических лиц и военного сбора по итогам годового декларирования за 2025 год.

Налоговая служба в Ивано-Франковской области разъясняет, на какие счета уплачивать НДФЛ и военный сбор по декларации за 2025 год.

По результатам годового декларирования физическое лицо самостоятельно уплачивает:

налог на доходы физических лиц (НДФЛ) — по коду бюджетной классификации 11010500;

военный сбор (ВС) — по коду бюджетной классификации 11011001.

НДФЛ уплачивается по месту налогового адреса (регистрации) налогоплательщика, то есть в бюджет территориальной громады, где зарегистрировано физическое лицо.

Отмечается, что корректное указание кода бюджетной классификации и уплата по соответствующему месту регистрации обеспечивают правильное и своевременное зачисление средств в бюджет.

Реквизиты счетов для уплаты можно получить:

в Центрах обслуживания плательщиков;

на официальном вебпортале ГУ ГНС в Ивано-Франковской области в разделе «Счета для уплаты платежей»;

в Электронном кабинете плательщика.

