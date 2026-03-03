ВСП уволил судью Хозяйственного суда Полтавской области Юлию Байдуж по собственному желанию

Юлия Байдуж уволена с должности судьи Хозяйственного суда Полтавской области по собственному желанию.

Высший совет правосудия на заседании 3 марта рассмотрел материалы об увольнении судьи по общим обстоятельствам. Об этом сообщает ВСП.

ВСП решил уволить Юлию Байдуж с должности судьи Хозяйственного суда Полтавской области по собственному желанию в связи с представлением ею соответствующего заявления.

