ВРП звільнила суддю Господарського суду Полтавської області Юлію Байдуж за власним бажанням

Юлію Байдуж звільнено з посади судді Господарського суду Полтавської області за власним бажанням.

Вища рада правосуддя на засіданні 3 березня розглянула матеріали щодо звільнення судді за загальними обставинами. Про це повідомляє ВРП.

ВРП вирішила звільнити Юлію Байдуж з посади судді Господарського суду Полтавської області за власним бажанням у зв’язку з поданням нею відповідної заяви.

