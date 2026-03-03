Білий дім назвав ключові цілі операції проти Ірану

Керолайн Левітт пояснила, що метою військової операції США проти Ірану є повне усунення загроз з боку іранського режиму — від знищення ракетної та військової інфраструктури до недопущення отримання Тегераном ядерної зброї.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Речниця Білого дому Керолайн Левітт роз’яснила цілі військової операції США проти Ірану під назвою Operation Epic Fury.

Як стало відомо, президент США Дональд Трамп чітко визначив п’ять ключових завдань:

знищення ракетного арсеналу Ірану і порівняння із землею (ліквідація) всієї ракетної промисловості країни;

знищення військово-морського флоту іранського режиму;

позбавлення "терористичних маріонеток" режиму можливості дестабілізувати регіон або світ і атакувати сили США;

зупинка виготовлення саморобних вибухових пристроїв, які поранили і вбили тисячі людей, включно з американцями;

гарантія того, що Іран ніколи не зможе отримати ядерну зброю.

"Запобігання загрозам з боку цього радикального режиму і його терористичних лідерів... - це чітка і необхідна мета. Знищення терористів вигідне для Америки. 49 високопоставлених лідерів іранського режиму, включно з верховним лідером аятолою Алі Хаменеї, - вже стерті з лиця землі", - пояснила Лівітт.

Вона зазначила, що під час літньої кампанії 2025 року було знищено ключові ядерні об’єкти Ірану. Попри це, керівництво в Тегерані залишалося налаштованим відновити свою ядерну програму.

"Простіше кажучи, терористичний іранський режим не хотів говорити "так" світу. Протягом 47 років іранський режим активно і навмисно сприяв убивству американців, скандуючи "смерть Америці" і фінансуючи інших кровожерливих терористів", - наголосила Керолайн Левітт.

Як повідомлялося, США оголосили про початок масштабної військової операції проти Ірану. Вранці 28 лютого в Тегерані пролунали вибухи — Ізраїль разом зі Сполученими Штатами завдавали ударів по іранських військових об’єктах.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.