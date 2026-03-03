  1. У світі

Білий дім назвав ключові цілі операції проти Ірану

08:58, 3 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Керолайн Левітт пояснила, що метою військової операції США проти Ірану є повне усунення загроз з боку іранського режиму — від знищення ракетної та військової інфраструктури до недопущення отримання Тегераном ядерної зброї.
Білий дім назвав ключові цілі операції проти Ірану
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Речниця Білого дому Керолайн Левітт роз’яснила цілі військової операції США проти Ірану під назвою Operation Epic Fury.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Як стало відомо, президент США Дональд Трамп чітко визначив п’ять ключових завдань:

  • знищення ракетного арсеналу Ірану і порівняння із землею (ліквідація) всієї ракетної промисловості країни;
  • знищення військово-морського флоту іранського режиму;
  • позбавлення "терористичних маріонеток" режиму можливості дестабілізувати регіон або світ і атакувати сили США;
  • зупинка виготовлення саморобних вибухових пристроїв, які поранили і вбили тисячі людей, включно з американцями;
  • гарантія того, що Іран ніколи не зможе отримати ядерну зброю.

"Запобігання загрозам з боку цього радикального режиму і його терористичних лідерів... - це чітка і необхідна мета. Знищення терористів вигідне для Америки. 49 високопоставлених лідерів іранського режиму, включно з верховним лідером аятолою Алі Хаменеї, - вже стерті з лиця землі", - пояснила Лівітт.

Вона зазначила, що під час літньої кампанії 2025 року було знищено ключові ядерні об’єкти Ірану. Попри це, керівництво в Тегерані залишалося налаштованим відновити свою ядерну програму.

"Простіше кажучи, терористичний іранський режим не хотів говорити "так" світу. Протягом 47 років іранський режим активно і навмисно сприяв убивству американців, скандуючи "смерть Америці" і фінансуючи інших кровожерливих терористів", - наголосила Керолайн Левітт.

Як повідомлялося, США оголосили про початок масштабної військової операції проти Ірану. Вранці 28 лютого в Тегерані пролунали вибухи — Ізраїль разом зі Сполученими Штатами завдавали ударів по іранських військових об’єктах.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

США Іран

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Управління державним доменом змінять — але без правових уточнень механізм може не запрацювати

Комітет Верховної Ради з питань цифрової трансформації підтримав законопроєкт про адміністрування gov.ua.

Один удар і вісім років тюрми: апеляція у Вінниці виправила помилку у вироку про вбивство

Суд залишив покарання без змін, але змінив порядок обчислення строку ув’язнення.

Електронний кабінет для банкрутів та відокремлені судові провадження: нові позиції Верховного Суду

Верховний Суд визначив статус ШІ у правосудді, посилив вимоги до документів іноземною мовою та розмежував процес завершенням дебатів та виходу суду до нарадчої кімнати.

Україна перейде на електронні сертифікати для експорту товарів

Україна має ухвалити необхідні рішення, щоб дозволити використання електронних сертифікатів для перевезення товарів у рамках преференційної торгівлі.

Цивільних фахівців можуть залучати до виконання завдань з кібероборони

Новий підрозділ у складі Збройних Сил України відповідатиме за безпеку у кіберпросторі.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]