Конкурс з відбору кандидата на посаду судді МКС: умови, кваліфікаційні вимоги та строки

Україна розпочала процедуру висунення кандидата на посаду судді Міжнародного кримінального суду: оголошено про початок конкурсу.

Україна розпочала відбір кандидата на посаду судді Міжнародного кримінального суду. Мова йде про перше висунення представника України після набуття повноправної участі в системі міжнародного кримінального правосуддя. Відтак як з 1 січня 2025 року Україна стала повноправною стороною Римського статуту, це надало їй право номінувати власного кандидата до складу МКС.

Початок конкурсного добору кандидата для висунення на обрання суддею Міжнародного кримінального суду став логічним продовженням реалізації Указу Президента № 206/2026 від 26 лютого 2026 року, яким було створено конкурсну комісію.

2 березня 2026 року відбулося засідання конкурсної комісії, яка офіційно оголосила про початок проведення конкурсу.

Склад та порядок обрання суддів МКС в першу чергу регулюються статтею 36 Римського статуту та Положенням про проведення конкурсу із добору кандидата для висунення від України на обрання суддею Міжнародного кримінального суду № 206/2026.

Як писала «Судово-юридична газета» для забезпечення прозорості та відбору створено конкурсну комісію, до складу якої увійшли фахівці у сфері міжнародного та кримінального права, зокрема науковці й представники правничої спільноти та органів прокуратури.

Відбір кандидата на посаду судді МКС передбачає чіткі професійні та етичні вимоги, визначені регламентом Суду та національним положенням про конкурс.

Кваліфікація претендентів оцінюється за двома категоріями. Категорія А охоплює фахівців із визнаною компетенцією у сфері кримінального права та процесу, які мають досвід роботи суддею, прокурором, адвокатом або здійснювали наукову діяльність у цих галузях. Категорія Б стосується кандидатів із глибокою експертизою у міжнародному праві, зокрема у сфері прав людини та міжнародного гуманітарного права, а також із професійним досвідом, безпосередньо релевантним для МКС.

Серед обов’язкових вимог — щонайменше 10 років професійної діяльності у сфері права, вільне володіння англійською або французькою мовою на рівні не нижче С1, а також бездоганна ділова репутація та відсутність судимостей чи корупційних правопорушень.

Конкурсна комісія встановила стислі строки подання документів — із 3 березня до 24:00 16 березня 2026 року. Документи приймаються в електронній формі — скановані копії у форматі PDF, підписані кваліфікованим електронним підписом. Досьє має містити мотиваційний лист, щонайменше дві рекомендації від фахівців галузі та заповнену модельну автобіографію відповідно до стандартів Асамблеї держав-учасниць Римського статуту.

Після завершення співбесід та визначення переможця ключову роль відіграватиме Міністерство закордонних справ України, яке має організувати офіційне тестування рівня володіння робочою мовою Суду та забезпечить внесення кандидатури до Секретаріату Асамблеї держав-учасниць для подальшого міжнародного голосування.

