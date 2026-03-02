  1. В Україні

У КСУ підбили підсумки роботи за лютий 2026 року: 77 засідань та 60 ухвалених актів

18:25, 2 березня 2026
У лютому Конституційний Суд провів 77 засідань різних форматів та ухвалив 60 актів, розглянувши нові конституційні подання і скарги, частину з яких розподілено між суддями, а частину повернуто заявникам через невідповідність вимогам закону.
Конституційний Суд повідомляє, що улютому 2026 року в Суді відбулося 77 засідань, з них:

  • 18 пленарних засідань та 7 засідань Великої палати Суду;
  • 5 засідань Суду;
  • 4 пленарних засідання і 5 засідань Першого сенату Суду;
  • 16 пленарних засідань і 9 засідань Другого сенату Суду;
  • 13 засідань колегій суддів Першого та Другого сенатів Суду.

На цих засіданнях Суд ухвалив 60 актів, з них:

3 постанови Суду;

  • 20 ухвал Великої палати Суду;
  • 5 ухвал Першого сенату Суду;
  • 7 ухвал Другого сенату Суду;
  • 25 ухвал колегій суддів сенатів Суду.

До КСУ за цей період надійшло 4 конституційні подання і 55 конституційних скарг. За результатами попереднього перевіряння конституційні подання та 22 конституційні скарги розподілені між суддями Суду. Суб’єктам права на конституційну скаргу повернуто 33 конституційні скарги як такі, що за формою не відповідали вимогам Закону України „Про Конституційний Суд України“.

Також повідомляється, що Секретаріат Суду підготував та надіслав 45 відповідей на запити на публічну інформацію та звернення громадян.

