  1. У світі

У США адвоката, який підробляв у покері, визнано винним у податковому шахрайстві

18:27, 2 березня 2026
Журі визнало Томаса Голдстейна винним за 12 із 16 пунктів обвинувачення у федеральному окружному суді.
Фото: Associated Press
В США адвокат Томас Голдстейн постав перед судом у справі про ухилення від сплати податків і шахрайстві. За даними обвинувачення, він приховував мільйони доларів доходів від гри в покер і маніпулював фінансами своєї юридичної фірми, пише Nytimes.

Видання зазначає, що вдень Томас Голдстейн мав високий попит завдяки своїй юридичній майстерності, представляючи у Верховному суді США відомих і заможних клієнтів — від Ела Гора до компанії Google.

Уночі ж Голдстейн підробляв «гравцем у покер із надвисокими ставками», що приносило йому мільйони доларів виграшів. Федеральне журі встановило, що з цих доходів він не сплатив податків.

Журі визнало Голдстейна винним за 12 із 16 пунктів обвинувачення у федеральному окружному суді в Ґрінбелті, штат Меріленд.

55-річний Голдстейн із Чеві-Чейз (Меріленд), який припинив юридичну практику у 2023 році, очікує на винесення вироку. За пред’явленими обвинуваченнями йому може загрожувати кілька десятків років ув’язнення.

«Пан Голдстейн — досвідчений адвокат, який приховував мільйони доларів доходів, маніпулював бухгалтерією своєї фірми та вводив в оману кредиторів — усе це для фінансування азартних ігор та власного способу життя», — заявив помічник генерального прокурора Міністерства юстиції США Тайсен Дува.

У обвинувальному акті, поданому у січні 2025 року, федеральні прокурори зазначили, що у 2016 році Голдстейн виграв у покер понад 50 мільйонів доларів, але використав складну схему, щоб приховати доходи та борги від федерального уряду — і робив це до 2023 року.

Слідчі встановили, що він перенаправляв гонорари зі своєї юридичної фірми на особистий банківський рахунок для погашення боргів від азартних ігор.

В інтерв’ю The New York Times Magazine у грудні 2025 року Голдстейн визнав, що кошти фірми іноді використовувалися для покриття його особистих витрат, зокрема ігрових боргів, але стверджував, що це були помилки офіс-менеджера або бухгалтера.

Прокурори також заявили, що Голдстейн просив осіб, які заборгували йому кошти, переказувати їх безпосередньо його кредиторам.

За даними обвинувачення, борги Голдстейна, пов’язані з поїздками на покерні турніри за кордон і розкішним способом життя, були настільки значними, що він занижував зобов’язання у двох іпотечних заявках під час купівлі будинку у Вашингтоні за 2,6 млн доларів у 2021 році. Зрештою він отримав кредит на 1,98 млн доларів, що, за версією слідства, є іпотечним шахрайством.

Міністерство юстиції також заявило, що з 2016 до 2022 року Голдстейн перебував або намагався підтримувати близькі стосунки щонайменше з десятком жінок, яким переказував сотні тисяч доларів, маючи податкові борги. Чотири з них були формально працевлаштовані у його фірмі, хоча фактично не виконували роботи.

