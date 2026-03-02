У «Резерв+» запустили відстрочку для багатодітних батьків незалежно від сімейного стану
Міністерство оборони розширює перелік відстрочок від мобілізації, які можна оформити через застосунок «Резерв+». Це дозволяє подати заявку онлайн без зайвих звернень до установ і зменшує навантаження на держоргани. Про це повідомили у відомстві.
Тепер подати запит онлайн можуть військовозобов'язані, які:
- мають трьох або більше дітей до 18 років – усі народжені в Україні; враховуються діти незалежно від сімейного стану: народжені в одному чи різних шлюбах або поза шлюбом;
- не є боржниками зі сплати аліментів – тобто не мають заборгованості або борг не перевищує суму платежів за три місяці;
- мають коректно внесені дані (ПІБ, дата народження, РНОКПП) у державних реєстрах.
Якщо дані в реєстрах неактуальні або заборгованість зі сплати аліментів перевищує три місяці, відстрочку не буде надано. Спочатку потрібно оновити інформацію і погасити борг по аліментах, після чого подати запит повторно.
Як отримати відстрочку онлайн
- Подайте запит у застосунку Резерв+.
- Система автоматично перевірить підстави через державні реєстри.
- Якщо підстави підтверджуються – відстрочка надається автоматично, а інформація про неї з’являється в електронному військово-обліковому документі.
Процес повністю автоматизований, без довідок, паперових заяв і візитів у ТЦК чи ЦНАП. Зазвичай він триває від кількох хвилин до кількох годин.
Українцям нагадали, що наразі у Резерв+ доступні 11 типів онлайн-відстрочок, які можна оформити швидко та без бюрократії, для таких категорій:
- люди з інвалідністю;
- тимчасово непридатні до служби;
- батьки дитини з інвалідністю до 18 років;
- батьки повнолітньої дитини з інвалідністю I чи II групи;
- ті, хто мають дружину (чоловіка) з інвалідністю I чи II групи;
- ті, хто мають батька або матір з інвалідністю I чи II групи;
- жінки та чоловіки військових з дитиною;
- батьки трьох і більше дітей в одному шлюбі;
- батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років;
- студенти, аспіранти;
- працівники вищої та професійної освіти.
