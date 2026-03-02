  1. В Україні

У «Резерв+» запустили відстрочку для багатодітних батьків незалежно від сімейного стану

20:20, 2 березня 2026
Міністерство оборони повідомило, що у застосунку «Резерв+» розширили перелік відстрочок від мобілізації.
Фото: Міноборони
Міністерство оборони розширює перелік відстрочок від мобілізації, які можна оформити через застосунок «Резерв+». Це дозволяє подати заявку онлайн без зайвих звернень до установ і зменшує навантаження на держоргани. Про це повідомили у відомстві. 

Тепер подати запит онлайн можуть військовозобов'язані, які:

  • мають трьох або більше дітей до 18 років – усі народжені в Україні; враховуються діти незалежно від сімейного стану: народжені в одному чи різних шлюбах або поза шлюбом;
  • не є боржниками зі сплати аліментів – тобто не мають заборгованості або борг не перевищує суму платежів за три місяці;
  • мають коректно внесені дані (ПІБ, дата народження, РНОКПП) у державних реєстрах.

Якщо дані в реєстрах неактуальні або заборгованість зі сплати аліментів перевищує три місяці, відстрочку не буде надано. Спочатку потрібно оновити інформацію і погасити борг по аліментах, після чого подати запит повторно.

Як отримати відстрочку онлайн

  • Подайте запит у застосунку Резерв+.
  • Система автоматично перевірить підстави через державні реєстри.
  • Якщо підстави підтверджуються – відстрочка надається автоматично, а інформація про неї з’являється в електронному військово-обліковому документі.

Процес повністю автоматизований, без довідок, паперових заяв і візитів у ТЦК чи ЦНАП. Зазвичай він триває від кількох хвилин до кількох годин.

Українцям нагадали, що наразі у Резерв+ доступні 11 типів онлайн-відстрочок, які можна оформити швидко та без бюрократії, для таких категорій:

  • люди з інвалідністю;
  • тимчасово непридатні до служби;
  • батьки дитини з інвалідністю до 18 років;
  • батьки повнолітньої дитини з інвалідністю I чи II групи;
  • ті, хто мають дружину (чоловіка) з інвалідністю I чи II групи;
  • ті, хто мають батька або матір з інвалідністю I чи II групи;
  • жінки та чоловіки військових з дитиною;
  • батьки трьох і більше дітей в одному шлюбі;
  • батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років;
  • студенти, аспіранти;
  • працівники вищої та професійної освіти.

оборона Міноборони мобілізація Резерв+

