Українській команді на Паралімпіаді-2026 заборонили використовувати форму з мапою держави

Ключовим елементом дизайну парадної форми була мапа цілісної України.

Президент Національного паралімпійського комітету Валерій Сушкевич повідомив, що українським паралімпійцям не дозволили виступати у формі із зображенням мапи України.

Він зазначив, що українська сторона підготувала символічний комплект екіпірування, центральним елементом якого була мапа цілісної держави. Такий дизайн мав нагадати міжнародній спільноті про незмінність і непорушність кордонів України.

Втім, у Міжнародному паралімпійському комітеті виступили рішуче проти використання цієї форми.

«Ми підготували нашу спортивну, ні – навіть не спортивну, а парадну форму для нашої команди. Міжнародний паралімпійський комітет сказав: «Ні, ні, ні – так не піде!» Мовляв, ця форма політична. І сказали, що ніхто не допустить, щоб ми вийшли в такій формі. Ця форма була дуже красива, дуже символічна і дуже акцентовано «кричала» про те, що є Україна в світі, в Європі, зі всіма своїми територіями без окупації Росією», – заявив Сушкевич в інтерв’ю Укрінформу.

Він також додав, що в міжнародних структурах спостерігається "нова хвиля лояльності" до представників країни-агресора, через що українським атлетам стає дедалі важче заявляти про свою позицію.

