  1. В Україні

Українській команді на Паралімпіаді-2026 заборонили використовувати форму з мапою держави

20:49, 2 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Ключовим елементом дизайну парадної форми була мапа цілісної України.
Українській команді на Паралімпіаді-2026 заборонили використовувати форму з мапою держави
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент Національного паралімпійського комітету Валерій Сушкевич повідомив, що українським паралімпійцям не дозволили виступати у формі із зображенням мапи України.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Він зазначив, що українська сторона підготувала символічний комплект екіпірування, центральним елементом якого була мапа цілісної держави. Такий дизайн мав нагадати міжнародній спільноті про незмінність і непорушність кордонів України.

Втім, у Міжнародному паралімпійському комітеті виступили рішуче проти використання цієї форми.

«Ми підготували нашу спортивну, ні – навіть не спортивну, а парадну форму для нашої команди. Міжнародний паралімпійський комітет сказав: «Ні, ні, ні – так не піде!» Мовляв, ця форма політична. І сказали, що ніхто не допустить, щоб ми вийшли в такій формі. Ця форма була дуже красива, дуже символічна і дуже акцентовано «кричала» про те, що є Україна в світі, в Європі, зі всіма своїми територіями без окупації Росією», – заявив Сушкевич в інтерв’ю Укрінформу.

Він також додав, що в міжнародних структурах спостерігається "нова хвиля лояльності" до представників країни-агресора, через що українським атлетам стає дедалі важче заявляти про свою позицію.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Україна спорт

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Конкурс з відбору кандидата на посаду судді МКС: умови, кваліфікаційні вимоги та строки

Україна розпочала процедуру висунення кандидата на посаду судді Міжнародного кримінального суду: оголошено про початок конкурсу.

ДТП, поїздки до РФ та невідповідність посаді члена ВРП: нові виклики доброчесності кандидатів до ВАКС

Дев'ятий день спеціальних засідань: хто претендує на посади суддів антикорупційного суду.

Італія вирішить долю судової реформи на референдумі в березні

Виборцям пропонують підтримати поділ кар’єр суддів і прокурорів, новий дисциплінарний суд та реформу суддівського самоврядування.

ККС ВС пояснив, чим відрізняється захист від провокації злочину від заперечення факту його вчинення

ККС ВС вважає, що твердження про можливу провокацію злочину із запереченням факту події отримання грошей є взаємовиключними.

Відмова без підстав: суд у Черкасах зобов’язав ТЦК переглянути рішення про відстрочку

Суд встановив, що військовий орган не може підміняти закон власними домислами

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]