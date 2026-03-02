  1. В Україні

Чи може підприємство встановлювати додаткові вихідні дні — відповідь Держпраці

20:15, 2 березня 2026
Українцям пояснили, чи може підприємство встановлювати додаткові вихідні дні для працівників.
Чи може підприємство встановлювати додаткові вихідні дні — відповідь Держпраці
Фото: 24tv.ua
Центрально-Західне міжрегіональне управління Держпраці пояснило, чи може підприємство встановлювати додаткові вихідні дні.

«Підприємство може встановлювати додаткові вихідні дні для працівників», - заявили у відомстві.

Там нагадали, що підприємства і організації при укладенні колективного договору можуть встановлювати меншу норму тривалості робочого часу, ніж визначену законодавством (40 годин на тиждень) за рахунок власних коштів.

«Тобто, за скороченої тривалості робочого часу працівник отримує оплату в розмірі повної тарифної ставки або повного окладу.

Звертаємо увагу, що при встановленні неповного робочого дня або тижня оплата праці провадиться пропорційно відпрацьованому часу або залежно від виробітку», - заявили у Держпраці.

Також у відомстві зазначили, що додаткові вихідні — реальний і законний інструмент підвищення балансу між роботою та особистим життям, але лише за умови коректного правового оформлення і прозорих правил оплати праці.

