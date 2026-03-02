  1. В Україні

У СІЗО помер підозрюваний у вбивстві п'ятьох переселенців на Рівненщині

19:57, 2 березня 2026
За інформацією правоохоронців, причиною стала гостра серцево-судинна недостатність.
У СІЗО помер підозрюваний у вбивстві п'ятьох переселенців на Рівненщині
У Рівненському слідчому ізоляторі помер 72-річний уродженець Донеччини, якого підозрювали у вбивстві п’ятьох внутрішньо переміщених осіб у селі Судобичі Дубенського району 10 лютого. Про це повідомили у поліції. 

За інформацією правоохоронців, повідомлення про смерть надійшло від працівника установи. Медики констатували смерть чоловіка. Відповідно до висновку судово-медичної експертизи, причиною стала гостра серцево-судинна недостатність.

Під час огляду місця події ознак насильницької смерті не виявлено.

Згідно з пунктом 5 частини 1 статті 284 Кримінального процесуального кодексу України, у разі смерті підозрюваного кримінальне провадження підлягає закриттю. Відповідну постанову виносить прокурор.

Водночас, якщо близькі родичі наполягають на невинуватості померлого, провадження може бути продовжене з метою його реабілітації.

Нагадаємо, чоловіка підозрювали в тому, що він 10 лютого цього року в селі Судобичі через особисту образу молотком та сокирою вбив трьох жінок та двох чоловіків, вимушених переселенців з Донеччини. Тоді його затримали, повідомили про підозру та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

