У СІЗО помер підозрюваний у вбивстві п'ятьох переселенців на Рівненщині

У Рівненському слідчому ізоляторі помер 72-річний уродженець Донеччини, якого підозрювали у вбивстві п’ятьох внутрішньо переміщених осіб у селі Судобичі Дубенського району 10 лютого. Про це повідомили у поліції.

За інформацією правоохоронців, повідомлення про смерть надійшло від працівника установи. Медики констатували смерть чоловіка. Відповідно до висновку судово-медичної експертизи, причиною стала гостра серцево-судинна недостатність.

Під час огляду місця події ознак насильницької смерті не виявлено.

Згідно з пунктом 5 частини 1 статті 284 Кримінального процесуального кодексу України, у разі смерті підозрюваного кримінальне провадження підлягає закриттю. Відповідну постанову виносить прокурор.

Водночас, якщо близькі родичі наполягають на невинуватості померлого, провадження може бути продовжене з метою його реабілітації.

Нагадаємо, чоловіка підозрювали в тому, що він 10 лютого цього року в селі Судобичі через особисту образу молотком та сокирою вбив трьох жінок та двох чоловіків, вимушених переселенців з Донеччини. Тоді його затримали, повідомили про підозру та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

