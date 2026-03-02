  1. В Україні

Наступний раунд тристоронніх переговорів запланований на 5-9 березня, — Зеленський

21:22, 2 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Володимир Зеленський заявив, що Україна готується до проведення мирних переговорів з Росією і США.
Наступний раунд тристоронніх переговорів запланований на 5-9 березня, — Зеленський
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна наразі готується до нового раунду переговорів із РФ та США щодо врегулювання війни і проведення обмінів полоненими. Попередньо зустрічі заплановані на 5–9 березня.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Хоча американська сторона запропонувала провести їх в Абу-Дабі, Київ паралельно розглядає й інші можливі майданчики, зокрема Туреччину та Швейцарію, пише ТСН.

Серед ключових тем майбутньої зустрічі Президент виокремив питання обміну полоненими. Він висловив сподівання, що з огляду на ситуацію на Близькому Сході цей процес може бути реалізований навіть раніше запланованої зустрічі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

США рф Україна Володимир Зеленський переговори

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Конкурс з відбору кандидата на посаду судді МКС: умови, кваліфікаційні вимоги та строки

Україна розпочала процедуру висунення кандидата на посаду судді Міжнародного кримінального суду: оголошено про початок конкурсу.

ДТП, поїздки до РФ та невідповідність посаді члена ВРП: нові виклики доброчесності кандидатів до ВАКС

Дев'ятий день спеціальних засідань: хто претендує на посади суддів антикорупційного суду.

Італія вирішить долю судової реформи на референдумі в березні

Виборцям пропонують підтримати поділ кар’єр суддів і прокурорів, новий дисциплінарний суд та реформу суддівського самоврядування.

ККС ВС пояснив, чим відрізняється захист від провокації злочину від заперечення факту його вчинення

ККС ВС вважає, що твердження про можливу провокацію злочину із запереченням факту події отримання грошей є взаємовиключними.

Відмова без підстав: суд у Черкасах зобов’язав ТЦК переглянути рішення про відстрочку

Суд встановив, що військовий орган не може підміняти закон власними домислами

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]