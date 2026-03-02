Наступний раунд тристоронніх переговорів запланований на 5-9 березня, — Зеленський

Володимир Зеленський заявив, що Україна готується до проведення мирних переговорів з Росією і США.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна наразі готується до нового раунду переговорів із РФ та США щодо врегулювання війни і проведення обмінів полоненими. Попередньо зустрічі заплановані на 5–9 березня.

Хоча американська сторона запропонувала провести їх в Абу-Дабі, Київ паралельно розглядає й інші можливі майданчики, зокрема Туреччину та Швейцарію, пише ТСН.

Серед ключових тем майбутньої зустрічі Президент виокремив питання обміну полоненими. Він висловив сподівання, що з огляду на ситуацію на Близькому Сході цей процес може бути реалізований навіть раніше запланованої зустрічі.

