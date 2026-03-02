У Хмельницькому після дорожнього конфлікту чоловіка викрали та змусили записати вибачення

Справа почалася з того, що водій посигналив жінці у відповідь на її небажання пропускати його у смугу.

Фото: Уніан

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Офіі Генерального прокурора оприлюднили деталі резонансного інциденту, що стався наприкінці 2025 року у Хмельницькому.

За даними слідства, конфлікт розпочався на дорозі між водієм і водійкою. Інцидент обмежився звуковим сигналом у відповідь на небажання пропустити авто в смугу — без ДТП чи фізичного протистояння.

Після цього жінка повідомила про ситуацію своєму співмешканцю — раніше судимому чоловікові, якого правоохоронці характеризують як так званого кримінального авторитета. Він почав телефонувати іншому учаснику конфлікту, вимагаючи вибачень та погрожуючи розправою.

Невдовзі група осіб приїхала до будинку потерпілого. За версією слідства, чоловіка побили, силоміць посадили в автомобіль та вивезли за межі міста. Під час поїздки його залякували, погрожували ножем і змусили записати відео з вибаченнями. Після цього потерпілого залишили на узбіччі дороги.

Слідство встановило, що організатором нападу є мешканець Києва, раніше судимий за смертельну ДТП, у якій загинула десятирічна дитина. За даними правоохоронців, у слідчому ізоляторі його називали «смотрящим». Також він є обвинуваченим у справі щодо поширення злочинного впливу у складі організованої групи.

Після інциденту чоловік намагався уникнути відповідальності, переховуючись у медичному закладі та імітуючи хворобу.

За процесуального керівництва прокурорів ОГП йому повідомлено про підозру у викраденні людини та катуванні. Суд обрав запобіжний захід — тримання під вартою без права внесення застави.

Наразі правоохоронці встановлюють інших осіб, причетних до злочину, а також перевіряють можливу участь підозрюваного в аналогічних правопорушеннях.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.