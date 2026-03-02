  1. Суспільство
Як обрати безпечні м’ясні та рибні консерви – що необхідно знати

21:27, 2 березня 2026
Стан упаковки, маркування та умови зберігання — ключові фактори безпеки продукту.
М’ясні та рибні консерви залишаються популярними продуктами тривалого зберігання, особливо в умовах нестабільного електропостачання або при формуванні домашніх запасів. Водночас їх безпечність залежить від правильного виробництва, зберігання та дотримання споживачем базових правил вибору. Про це розповіли в Держпродспоживслужбі.

На що звертати увагу при виборі консервів

  1. Стан упаковки:
  • банка не повинна бути здутою, деформованою або іржавою;
  • кришка не прогинається при натисканні;
  • відсутні підтікання та пошкодження швів.
  1. Маркування:

Упаковка має містити обов’язкову інформацію відповідно до статті 6 Закону України «Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів»:

  • назва продукту та склад;
  • маса нетто;
  • дата виробництва та кінцевий термін придатності;
  • умови зберігання;
  • найменування та адреса виробника;
  • номер партії.
  1. Умови зберігання в торговельних точках:
  • Консерви повинні зберігатися у сухих, чистих приміщеннях, без прямих сонячних променів та підвищеної вологості.
  1. Правила зберігання після відкриття:
  • не залишайте продукт у відкритій металевій банці;
  • перекладіть у чистий скляний або харчовий контейнер;
  • зберігайте в холодильнику не більше доби, якщо виробник не зазначив інше;
  • при появі стороннього запаху, піни або зміни кольору продукт вживати заборонено.

Держпродспоживслужба закликає не купувати м’ясні та рибні консерви з рук або на стихійних ринках, оскільки відсутність контролю за виробництвом та зберіганням може становити загрозу здоров’ю.

Споживачам радять обирати продукти відповідально — безпечність харчових продуктів починається з власного вибору.

