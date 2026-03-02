Як обрати безпечні м’ясні та рибні консерви – що необхідно знати
М’ясні та рибні консерви залишаються популярними продуктами тривалого зберігання, особливо в умовах нестабільного електропостачання або при формуванні домашніх запасів. Водночас їх безпечність залежить від правильного виробництва, зберігання та дотримання споживачем базових правил вибору. Про це розповіли в Держпродспоживслужбі.
На що звертати увагу при виборі консервів
- Стан упаковки:
- банка не повинна бути здутою, деформованою або іржавою;
- кришка не прогинається при натисканні;
- відсутні підтікання та пошкодження швів.
- Маркування:
Упаковка має містити обов’язкову інформацію відповідно до статті 6 Закону України «Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів»:
- назва продукту та склад;
- маса нетто;
- дата виробництва та кінцевий термін придатності;
- умови зберігання;
- найменування та адреса виробника;
- номер партії.
- Умови зберігання в торговельних точках:
- Консерви повинні зберігатися у сухих, чистих приміщеннях, без прямих сонячних променів та підвищеної вологості.
- Правила зберігання після відкриття:
- не залишайте продукт у відкритій металевій банці;
- перекладіть у чистий скляний або харчовий контейнер;
- зберігайте в холодильнику не більше доби, якщо виробник не зазначив інше;
- при появі стороннього запаху, піни або зміни кольору продукт вживати заборонено.
Держпродспоживслужба закликає не купувати м’ясні та рибні консерви з рук або на стихійних ринках, оскільки відсутність контролю за виробництвом та зберіганням може становити загрозу здоров’ю.
Споживачам радять обирати продукти відповідально — безпечність харчових продуктів починається з власного вибору.
