Як обрати безпечні м’ясні та рибні консерви – що необхідно знати

Стан упаковки, маркування та умови зберігання — ключові фактори безпеки продукту.

М’ясні та рибні консерви залишаються популярними продуктами тривалого зберігання, особливо в умовах нестабільного електропостачання або при формуванні домашніх запасів. Водночас їх безпечність залежить від правильного виробництва, зберігання та дотримання споживачем базових правил вибору. Про це розповіли в Держпродспоживслужбі.

На що звертати увагу при виборі консервів

Стан упаковки:

банка не повинна бути здутою, деформованою або іржавою;

кришка не прогинається при натисканні;

відсутні підтікання та пошкодження швів.

Маркування:

Упаковка має містити обов’язкову інформацію відповідно до статті 6 Закону України «Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів»:

назва продукту та склад;

маса нетто;

дата виробництва та кінцевий термін придатності;

умови зберігання;

найменування та адреса виробника;

номер партії.

Умови зберігання в торговельних точках:

Консерви повинні зберігатися у сухих, чистих приміщеннях, без прямих сонячних променів та підвищеної вологості.

Правила зберігання після відкриття:

не залишайте продукт у відкритій металевій банці;

перекладіть у чистий скляний або харчовий контейнер;

зберігайте в холодильнику не більше доби, якщо виробник не зазначив інше;

при появі стороннього запаху, піни або зміни кольору продукт вживати заборонено.

Держпродспоживслужба закликає не купувати м’ясні та рибні консерви з рук або на стихійних ринках, оскільки відсутність контролю за виробництвом та зберіганням може становити загрозу здоров’ю.

Споживачам радять обирати продукти відповідально — безпечність харчових продуктів починається з власного вибору.

