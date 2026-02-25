  1. Фото
  2. / В Україні

На Закарпатті чоловік намагався вивезти за кордон 124-річну книгу, видану в Києві — фото

23:30, 25 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Це збірник вправ для піаністів, виданий у столиці на початку ХХ століття.
На Закарпатті чоловік намагався вивезти за кордон 124-річну книгу, видану в Києві — фото
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На митному посту «Астей» Закарпатської митниці посадовці управління боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил зупинили незаконне вивезення стародруку до Євросоюзу. Йдеться про видання 1902 року, надруковане у Києві.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За даними Закарпатської митниці, 49-річний житель Дніпра прямував до Угорщини на автомобілі TOYOTA C-HR HYBRID та обрав «зелений коридор», усно заявивши про переміщення лише особистих речей. Такий спосіб проходження контролю підтверджує відсутність товарів, що підлягають обов’язковому декларуванню або мають обмеження щодо вивезення за межі України.

Під час додаткового огляду автомобіль скерували на спеціальний майданчик. У салоні транспортного засобу, в дорожній сумці серед особистих речей, митники виявили старовинну книгу «Пианист-Виртуоз в 60 упражнениях К.Л. Ганона» (1902, Киев), автор — Леон Идзиковский.

Водій пояснив, що книга нібито належить його дружині, і запевнив, що не знав про необхідність отримання дозволу на її вивезення.

У митниці нагадують: для переміщення за кордон друкованих видань, виданих до 1945 року, потрібен дозвіл Державної служби контролю. У зв’язку з цим щодо водія склали протокол про порушення митних правил за ч. 3 ст. 471 Митного кодексу України. Матеріали справи передадуть до суду.

Книгу тимчасово вилучили. Її історичну та культурну цінність визначить експерт.

Леон Идзиковский — відомий книговидавець, уродженець Кракова з українсько-польської родини. У 1858 році він заснував у Києві на Хрещатику «Книжково-музичний магазин», який постачав на український ринок нові видання берлінських, варшавських, краківських, львівських і паризьких видавництв. У 1918 році книгарню було спалено більшовиками.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Закарпаття перетин кордону

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Податок на OLX, трудова реформа та ПДВ для ФОП в обмін на 8,1 млрд доларів

Посилки стануть дорожче, фрілансери заплатять податки, а військовий збір буде постійним: новий Меморандум МВФ 2026.

Більше грошей і гарантій: ВРП визначила пріоритети фінансування судів

ВРП звернулася до уряду з переліком фінансових потреб судової влади, які пропонується врахувати при плануванні видатків.

Без ФОП і класичної реєстрації: як працюватиме бізнес домогосподарств

Новий законопроєкт пропонує надати домогосподарству статус суб’єкта економічної діяльності без обов’язкової реєстрації ФОП.

Службове житло і виплати: Галина Третьякова пропонує заохочувати працівників патронатних служб

Народження дитини, шлюб чи втрата майна — підстави для виплат у розмірі окладу: як зміниться система матеріальної допомоги держслужбовцям.

Банкам планують заборонити стягувати кредитні борги з військових

Пропонується встановити тимчасовий мораторій на примусове стягнення боргів із військовослужбовців під час воєнного стану.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]