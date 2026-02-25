На Закарпатті чоловік намагався вивезти за кордон 124-річну книгу, видану в Києві — фото

Це збірник вправ для піаністів, виданий у столиці на початку ХХ століття.

На митному посту «Астей» Закарпатської митниці посадовці управління боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил зупинили незаконне вивезення стародруку до Євросоюзу. Йдеться про видання 1902 року, надруковане у Києві.

За даними Закарпатської митниці, 49-річний житель Дніпра прямував до Угорщини на автомобілі TOYOTA C-HR HYBRID та обрав «зелений коридор», усно заявивши про переміщення лише особистих речей. Такий спосіб проходження контролю підтверджує відсутність товарів, що підлягають обов’язковому декларуванню або мають обмеження щодо вивезення за межі України.

Під час додаткового огляду автомобіль скерували на спеціальний майданчик. У салоні транспортного засобу, в дорожній сумці серед особистих речей, митники виявили старовинну книгу «Пианист-Виртуоз в 60 упражнениях К.Л. Ганона» (1902, Киев), автор — Леон Идзиковский.

Водій пояснив, що книга нібито належить його дружині, і запевнив, що не знав про необхідність отримання дозволу на її вивезення.

У митниці нагадують: для переміщення за кордон друкованих видань, виданих до 1945 року, потрібен дозвіл Державної служби контролю. У зв’язку з цим щодо водія склали протокол про порушення митних правил за ч. 3 ст. 471 Митного кодексу України. Матеріали справи передадуть до суду.

Книгу тимчасово вилучили. Її історичну та культурну цінність визначить експерт.

Леон Идзиковский — відомий книговидавець, уродженець Кракова з українсько-польської родини. У 1858 році він заснував у Києві на Хрещатику «Книжково-музичний магазин», який постачав на український ринок нові видання берлінських, варшавських, краківських, львівських і паризьких видавництв. У 1918 році книгарню було спалено більшовиками.

