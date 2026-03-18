432 тисячі фунтів спадщини клієнта «випарувались» без сліду — суд у Британії розглянув справу

Кошти передали в управління після смерті клієнта, однак їхнє місцезнаходження досі не встановлено — суд виніс рішення.

У Великій Британії суд засудив до одного року позбавлення волі керівника компанії, яка займалася оформленням спадщини. Причиною стало те, що він не зміг пояснити, куди зникли сотні тисяч фунтів, і не виконав вимоги суду.

Йдеться про Стівена Джеймсона — єдиного директора компанії Probate Specialist Ltd (PSL). Після смерті клієнта у 2021 році саме ця компанія отримала контроль над його спадщиною. Згодом з’ясувалося, що £432 тисячі, передані в управління, зникли, і їхнє місцезнаходження досі невідоме. Про це повідомляє Law Gazette.

Сумніви щодо діяльності компанії

Проблеми почалися після того, як виконавці заповіту — особи, відповідальні за розподіл спадщини — дізналися, що компанія Джеймсона може бути ліквідована. Відповідна інформація з’явилася у державному реєстрі Companies House. Це викликало підозри, і вони звернулися до суду. Окремо правоохоронцям повідомили про можливе шахрайство, однак наразі офіційних обвинувачень у цій справі не висунуто.

Ігнорування рішення суду

У грудні суд ухвалив рішення про замороження активів Джеймсона та зобов’язав його протягом 14 днів пояснити, де знаходяться кошти компанії. Він цього не зробив. У відповідь виконавці заповіту подали нову заяву до суду — вже про неповагу до суду.

Пояснення, які не переконали суд

У письмових свідченнях Джеймсон заявив, що планував перетворити компанію на автоматизований сервіс для управління спадщиною та податками. Також він послався на проблеми зі здоров’ям, зокрема із зором, які нібито завадили йому ознайомитися з судовим рішенням. За його словами, йому відомо лише про два рахунки із загальним залишком £144 і ще два рахунки без коштів.

Крім того, Джеймсон стверджував, що доступ до рахунків мав бухгалтер-партнер на ім’я Майкл Сміт, який нібито привласнив гроші. Водночас виконавці заповіту поставили під сумнів сам факт існування цієї особи.

Пропущене засідання і вирок

Ситуацію погіршило й те, що Джеймсон пропустив фінальне судове засідання. Він пояснив це труднощами з паркуванням біля суду та тим, що знепритомнів дорогою до будівлі, однак не зміг пояснити, чому не повідомив про це своїх адвокатів.

Справу розглядав суд у Бірмінгемі. Суддя дійшов висновку, що Джеймсон порушив судову заборону щодо активів і не вжив жодних реальних заходів, щоб з’ясувати долю зниклих коштів. У результаті його визнали винним у неповазі до суду та призначили покарання у вигляді одного року ув’язнення.

Можливе посилення покарання

Окремо суд зобов’язав його надати додаткові документи та попередив: у разі подальшого ігнорування вимог покарання може бути суворішим. Кримінальне розслідування щодо можливого шахрайства триває.

