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«Податок на OLX: що зміниться для операторів цифрових платформ

23:30, 9 червня 2026
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В Україні буде запроваджено міжнародний автоматичний обмін інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи.
«Податок на OLX: що зміниться для операторів цифрових платформ
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Як раніше писала «Судово-юридична газета», Верховна Рада підтримала автоматичний обмін даними про доходи з цифрових платформ. Йдеться про законопроєкт 15111-д, який ще називають «закон про податок на OLX».

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Для операторів цифрових платформ прийнятий законопроєкт встановлює обов’язки щодо ідентифікації підзвітних продавців, збору інформації про їхні доходи, реєстрації в Державній податковій службі та щорічного подання до ДПС звітності для міжнародного обміну, а також виконання функцій податкового агента щодо доходів фізичних осіб‑підзвітних продавців, зазначає Міністерство фінансів.

Під звітну діяльності підпадає оренда нерухомості, надання послуг, продаж товарів та оренда транспортних засобів. Важливо, що інформація про операції з продажу товарів до 2 тис. євро та до 30 продажів на рік не включається до звіту.

У Мінфіні підкреслюють, що електронні «дошки оголошень», на яких здійснюється виключно реклама або інформування щодо товару/послуги, також не підпадатимуть під нове регулювання і відповідна інформація не надходитиме до ДПС.

Законопроєкт передбачає впровадження безоплатної державної послуги верифікації, якою оператори платформ зможуть користуватися під час належної комплексної перевірки, що спрощує та прискорює підтвердження даних про продавців, зменшує адміністративні витрати бізнесу та ризик помилок у звітності.

У Мінфіні додають, що більшість положень набудуть чинності з 1 січня 2027 року, водночас встановлюватиметься обов'язок для операторів платформ зареєструватися в ДПС до кінця 2026 року.

«Оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформі, за новими правилами розпочнеться з 1 січня 2027 року. Норми щодо міжнародного обміну інформацією застосовуватимуться після приєднання України до Багатосторонньої угоди про автоматичний обмін інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи», - йдеться у заяві.

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Верховна Рада України законопроект податки

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