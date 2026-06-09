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«Налог на OLX»: что изменится для операторов цифровых платформ

23:30, 9 июня 2026
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В Украине будет внедрен международный автоматический обмен информацией о доходах, полученных через цифровые платформы.
«Налог на OLX»: что изменится для операторов цифровых платформ
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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада поддержала автоматический обмен данными о доходах с цифровых платформ. Речь идет о законопроекте 15111-д, который также называют «законом о налоге на OLX».

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Для операторов цифровых платформ принятый законопроект устанавливает обязанности по идентификации подотчетных продавцов, сбору информации об их доходах, регистрации в Государственной налоговой службе и ежегодному представлению в ГНС отчетности для международного обмена, а также выполнению функций налогового агента в отношении доходов физических лиц — подотчетных продавцов, отмечает Министерство финансов.

Под отчетную деятельность подпадают аренда недвижимости, предоставление услуг, продажа товаров и аренда транспортных средств. Важно, что информация об операциях по продаже товаров до 2 тыс. евро и до 30 продаж в год не включается в отчет.

В Минфине подчеркивают, что электронные «доски объявлений», на которых осуществляется исключительно реклама или информирование о товаре/услуге, также не будут подпадать под новое регулирование, и соответствующая информация не будет поступать в ГНС. 

Законопроект предусматривает внедрение бесплатной государственной услуги верификации, которой операторы платформ смогут пользоваться при проведении надлежащей комплексной проверки, что упрощает и ускоряет подтверждение данных о продавцах, снижает административные расходы бизнеса и риск ошибок в отчетности.

В Минфине добавляют, что большинство положений вступят в силу с 1 января 2027 года, одновременно будет устанавливаться обязанность для операторов платформ зарегистрироваться в ГНС до конца 2026 года. 

«Налогообложение доходов, полученных через цифровые платформы, по новым правилам начнется с 1 января 2027 года. Нормы относительно международного обмена информацией будут применяться после присоединения Украины к Многостороннему соглашению об автоматическом обмене информацией о доходах, полученных через цифровые платформы», — говорится в заявлении.

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Верховная Рада Украины законопроект налоги

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